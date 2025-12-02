Ngày 2/12, Đội CSGT Đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đã có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 21h ngày 1/12 trên tỉnh lộ 781, đoạn qua ấp Xóm Ruộng, xã Hảo Đước, khiến 3 người thương vong.

Vào thời điểm trên, anh Huỳnh Điền K. (21 tuổi, trú tại xã Hảo Đước) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 70D1-670XX lưu thông theo hướng từ xã Ninh Điềm đi xã Châu Thành.

Khi đến khu vực ấp Xóm Ruộng, xe của anh K. va chạm mạnh với xe máy BKS 70H4-07XX (chưa xác định được người điều khiển), di chuyển theo chiều ngược lại. Trên xe này có anh Phạm Quốc T. (29 tuổi) và em Nguyễn Văn K. (16 tuổi), đều trú tại xã Hảo Đước.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MH

Lực va chạm mạnh khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương. Trong đó, anh Huỳnh Điền K. tử vong tại hiện trường, anh T. tử vong tại bệnh viện, em Nguyễn Văn K. bị thương. Vụ tai nạn làm 2 xe máy hư hỏng nặng, nhiều bộ phận bị vỡ, văng khắp mặt đường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do anh Huỳnh Điền K. điều khiển phương tiện không đi đúng phần đường quy định, gây tai nạn.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.