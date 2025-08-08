Theo Al Jazeera, lực lượng Hamas ngày 8/8 đã gọi tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc kiểm soát hoàn toàn Dải Gaza là "hành động phá hoại trắng trợn các nỗ lực đàm phán".

"Tuyên bố của ông Netanyahu hoàn toàn mang tính gây hấn, rõ ràng ông ấy đang tìm cách hy sinh hoặc loại bỏ các con tin ở Gaza. Chúng tôi sẽ coi bất kỳ lực lượng nào được lập ra để quản lý Gaza là phe 'chiếm đóng' do Israel ủy nhiệm", giới chức Hamas tuyên bố.

Cùng ngày, Cao ủy LHQ về Nhân quyền Volker Turk đã kêu gọi Tel Aviv xem xét lại kế hoạch kiểm soát Dải Gaza bằng biện pháp quân sự.

"Hành động của Israel đi ngược lại phán quyết của Tòa Công lý Quốc tế. Họ cần chấm dứt việc chiếm đóng ngay lập tức và hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước cho Palestine", ông Turk nói.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: X/@netanyahu

Thủ tướng Anh Keir Starmer sau đó cũng chỉ trích kế hoạch của Israel, khẳng định đây là một "sai lầm" và Tel Aviv cần phải suy tính lại.

"Các động thái quân sự sẽ không giúp chấm dứt xung đột hay đảm bảo giải thoát con tin, mà chỉ làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo. Những gì chúng ta cần là đàm phán về một lệnh ngừng bắn", ông Starmer nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ mô tả kế hoạch của Tel Aviv là "đòn đánh nặng nề" vào hòa bình trong khu vực. "Israel muốn cưỡng ép người Palestine rời bỏ vùng đất của họ, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện trách nhiệm của mình để ngăn cản kế hoạch này", phía Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố.

Vào ngày 7/8, Thủ tướng Netanyahu nói rằng Israel muốn nắm quyền kiểm soát quân sự toàn bộ Dải Gaza, nhưng không có ý định thành lập chính quyền riêng tại vùng đất này.

Theo nguồn tin của truyền thông Israel, dù nhận được sự ủng hộ của nội các, nhưng kế hoạch của ông Netanyahu lại khiến các tướng lĩnh quân đội không hài lòng. Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir được cho là đã phản đối kế hoạch của Thủ tướng, cho rằng nên ưu tiên một thỏa thuận ngừng bắn mới hơn là leo thang giao tranh.