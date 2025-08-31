Theo Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 31/8 đã thông báo về việc tiến hành biện pháp kỷ luật và cảnh cáo 10 cá nhân liên quan đến vụ máy bay vận tải C-130 của nước này xâm phạm vùng ADIZ của Nhật Bản.

"Sau khi kiểm tra, chúng tôi xác định máy bay C-130 đã gặp vấn đề khi đang di chuyển tới một căn cứ ở Guam và phải hạ cánh khẩn cấp tại căn cứ không quân Kadena ở Okinawa. Tuy vậy, đã có lỗi trong quá trình trao đổi thông tin giữa Không quân Hàn Quốc và phía Nhật Bản. Chúng tôi đã thực hiện những biện pháp cần thiết với 10 cá nhân có liên quan", Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Máy bay vận tải C-130 của không quân Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Theo Yonhap, vụ việc liên quan đến máy bay C-130 xảy ra vào ngày 13/7, khi máy bay này hết nhiên liệu và buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ Kaneda. Do việc liên lạc không thuận lợi, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản buộc phải triển khai tiêm kích để hướng dẫn máy bay Hàn Quốc hạ cánh, biến đây thành một trường hợp "xâm phạm không phận". Trong số những người Bộ Quốc phòng Hàn Quốc kỷ luật có 7 sĩ quan cấp cao.

Chính phủ Nhật Bản không gửi công hàm phản đối, mà chỉ đưa ra thông báo phối hợp để điều tra. "Chúng tôi đã cân nhắc kỹ càng việc Hàn Quốc là đối tác quan trọng của Tokyo để đưa ra phương án xử lý", Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi nói.