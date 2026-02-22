Tử vi năm 2026 tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959

Điểm đáng chú ý nhất trong năm 2026 của tuổi Kỷ Hợi đó là phương diện sức khỏe.

Kỷ Hợi vốn là con người điềm tĩnh và vui vẻ, có khả năng ăn nói và hành động khéo léo. Bạn sở hữu sự ngây thơ và lạc quan khác thường, nhưng đây cũng chính là sơ hở khiến người khác có cái cớ để lợi dụng bạn trong cuộc sống. Bạn hãy lưu ý điều này.

Năm 2026 Kỷ Hợi nên chăm chỉ tập thể dục mỗi sáng, ăn uống thanh đạm. Nếu điều kiện cho phép thì thi thoảng bạn nên ăn chay và thành tâm phóng sinh, làm phước để gia tăng vận may, giảm trừ vận xui cho bản thân và gia đình mình.

Tử vi năm 2026 tuổi Tân Hợi sinh năm 1971

Tuổi Tân Hợi năm mới có công việc ổn định, có thành tích tốt nhưng cũng có nhiều kẻ ghen ăn tức ở, tìm cách hạ bệ, nói xấu bạn. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra, chỉ là sớm hay muộn. Muốn bình yên, bạn hãy phấn đấu và chăm chỉ, mặc kệ lời xì xào của người khác.

Về mặt quan hệ xã hội, người tuổi Tân Hợi nổi tiếng hào phóng. Bạn rất giỏi quản lý tiền bạc và là người vô tư, vui tính.

Điểm đáng khen của bạn trong năm 2026 là luôn nỗ lực hết mình trong mọi việc, nhưng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chiêu trò nào làm tổn hại đến danh dự chỉ để giành chiến thắng. Bạn sống ngay thẳng, hành xử quân tử, rộng lượng và nhân từ, kể cả với những người từng đối xử tệ bạc với mình.

Khuyên bạn nên chú trọng đến sức khỏe, đặc biệt là vào tháng 7 âm lịch. Sự suy giảm sức khỏe có thể biểu hiện ở hệ tiêu hóa hoặc hệ miễn dịch, vì vậy việc điều chỉnh nhịp độ sống trong năm mới là rất quan trọng.

Bạn nên chịu khó đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm, ăn uống cân bằng và tập thể dục nhẹ nhàng, nó giúp bạn luôn tràn đầy sức sống. Bạn cũng nên quan tâm đến sức khỏe của các thành viên trên 60 tuổi trong gia đình, đề phòng bất trắc.

Tử vi năm 2026 tuổi Quý Hợi sinh năm 1983

Năm 2026, người tuổi Quý Hợi có thể gặp nhiều thử thách trong công việc: tiến độ thường xuyên bị cản trở, khó tìm được người đồng hành hay đồng minh phù hợp, nên phần lớn thời gian phải tự mình xoay xở và gánh vác mọi việc. Bạn có thành tích nhưng không được công nhận, lên nhận thưởng nhưng lắm kẻ xì xào chê bai vì ghen ghét bạn, thua kém bạn.

Năm Bính Ngọ cũng làm tăng nguy cơ xung đột trong kinh doanh với những đối thủ nhỏ, bạn hãy luôn cảnh giác và tránh những xung đột không đáng có.

Bằng cách tập trung vào việc xây dựng uy tín làm ăn, tập trung vào chất lượng hàng hóa, bạn có thể biến những trở ngại thành bài học quý giá và may mắn cho mình.

Về tình yêu, 2026 sẽ là một năm dễ dàng và tích cực hơn. Những người còn độc thân sẽ sớm có hỷ sự, bàn chuyện với gia đình, những người đã kết hôn sẽ hạnh phúc hơn trong mối quan hệ này.

Tuy nhiên, Quý Hợi có thể gặp một số vấn đề về sức khỏe trong năm 2026 liên quan tới gan và thận hoặc phổi. Đây là lời cảnh tỉnh nhắc nhở bạn nên từ bỏ những thói quen xấu trước khi quá muộn.

Tử vi năm 2026 tuổi Ất Hợi sinh năm 1995

Ất Hợi dễ dàng cãi vã hoặc xung đột với mọi người xung quanh, đặc biệt là với đồng nghiệp.

Đối mặt với sự khiêu khích của người khác, bạn hãy cố gắng bình tĩnh để tránh đưa ra quyết định sai lầm do cảm xúc chi phối.

Bạn phải bao dung và cởi mở để cho công việc năm nay diễn ra suôn sẻ. Đồng thời, bạn hãy tập trung nhiều hơn vào công việc của mình và đừng lãng phí thời gian vào những việc nhỏ nhặt, tránh xa kiện tụng, đấu đá, tranh giành chức quyền vì vừa mất thời gian vừa khiến bản thân ấm ức.

Vận may tình cảm chỉ ở mức trung bình. Những ý kiến khác nhau trong việc giáo dục con cái và giải quyết việc hai bên nội ngoại, biếu xén họ hàng, bạn bè có thể dễ dàng nảy sinh, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hôn nhân của bạn.

Bên cạnh đó, với những bạn dù đã kết hôn hay đang yêu, các bạn nên giữ khoảng cách thích hợp với những người khác giới, đừng vì “cảm nắng” mà làm chuyện sai lầm.

Về sức khỏe, tử vi năm 2026 khuyến cáo nên tránh xa biển, sông và các vùng nước sâu. Ngay cả hồ bơi cũng nên cẩn thận, bạn chỉ nên bơi cùng bạn bè hoặc bơi ở bể bơi an toàn, có cứu hộ giám sát.

Tử vi năm 2026 tuổi Đinh Hợi sinh năm 2007

Đây sẽ là một năm trung bình đối với người tuổi Đinh Hợi. Do đó, bạn cần nỗ lực hết mình để duy trì sự thịnh vượng và thành công trong cuộc sống.

Về mặt học hành, bạn hơi mất tập trung và ham chơi, vẫn còn mải tham gia nhiều hoạt động xã hội mà bỏ bê việc học. Hãy tỉnh táo và tạm thời rời xa những thú vui cùng bạn bè để tập trung học hành, cải thiện điểm số của bạn.

Đinh Hợi sẽ gặp phải một số vết bầm tím và chấn thương nhỏ, nhưng sẽ không gặp phải tai nạn lớn hoặc nghiêm trọng.

Càng về cuối năm Đinh Hợi sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và kiệt sức, điều này có thể gây ra căng thẳng cả về tinh thần lẫn thể chất.

Bạn đừng quên ngủ đủ giấc và nghỉ ngơi đầy đủ vào các ngày lễ.

Ánh nắng mặt trời rất tốt cho sức khỏe và làn da của bạn, hãy dành nhiều thời gian tắm nắng trong năm nay.

