Tử vi năm 2026 tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 (Mộc)

Năm nay là năm tốt lành cho các bạn tuổi Mậu Tuất, mọi phương diện của cuộc sống bình an, may mắn có, xui xẻo có nhưng rồi sẽ vượt qua được hết nhờ Tam Hợp nâng đỡ.

Chỉ có điều, Mậu Tuất nên cẩn thận với tai nạn giao thông, bệnh tật, máu huyết, đi lại phải hết sức cẩn thận, không đi đêm về khuya, đi đâu cũng nên báo cáo với gia tiên, chọn giờ lành ngày đẹp để xuất hành.

Người tuổi Mậu Tuất sống có trách nhiệm và luôn chăm lo cho hạnh phúc của các thành viên trong gia đình. Ảnh minh họa

Trong năm 2026, cuộc sống của bản mệnh thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Sự hoài nghi sẽ khiến bạn nghi ngờ về khả năng, hành động của mình và ý định thực sự của người khác. Thay vì suy nghĩ về mọi thứ, hãy tận hưởng hạnh phúc mà bạn được ban tặng.

Người tuổi Mậu Tuất sống có trách nhiệm và luôn chăm lo cho hạnh phúc của các thành viên trong gia đình.

Bạn cũng có thể nhờ đến sự giúp đỡ của người thân để giảm bớt gánh nặng cuộc sống.

Tử vi năm 2026 tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 (Kim)

Đối với tuổi Canh Tuất làm kinh doanh, năm Bính Ngọ là thời điểm thích hợp để hợp tác và mở rộng kinh doanh, nhưng hãy kiểm tra kỹ giấy tờ pháp lý trước khi ký kết hợp đồng hoặc đầu tư.

Năm nay những thách thức sẽ đến, nhưng sự ổn định và kiên trì của bạn sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn.

Năm nay tình trạng tiền đình do căng thẳng, mất ngủ và các vấn đề về dạ dày có thể phát sinh, vì vậy bạn cần duy trì sự cân bằng trong sinh hoạt hàng ngày.

Canh Tuất có thể cân bằng năng lượng của mình bằng chế độ ăn uống bổ dưỡng, tập thể dục thường xuyên, thiền định và phát triển cảm xúc.

Tử vi năm 2026 tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 (Thủy)

Năm 2026 là năm của sự nhiệt huyết, cống hiến và ổn định của Nhâm Tuất.

Năng lượng của Bính Ngọ có thể mang lại tốc độ và nhiệt huyết cho công việc của bạn, nhưng để đạt được thành công, bạn đã cố gắng rất nhiều và không dựa dẫm vào bất cứ ai. Thành tích hôm nay chính là thành quả của sự cố gắng.

Năm nay là cơ hội vàng để bạn chứng minh năng lực, làm giàu dễ dàng, hoàn thành trách nhiệm và trân trọng những mối quan hệ quý giá.

Nếu bạn tiến về phía trước với sự kiên nhẫn, tình yêu thương và lòng trung thành, thì năm 2026 có thể mở ra một chương mới giúp bạn mỉm cười mãn nguyện.

Trong năm, trái tim sắt đá giúp tuổi Nhâm Tuất vượt qua khó khăn một cách nhẹ nhàng. Nhìn có vẻ vất vả nhưng bạn rất hài lòng với sự cố gắng của bản thân và biết ơn những khó khăn đã qua tạo dựng nên con người mình như ngày hôm nay.

Năm mới, Tuất nên học cách chăm sóc bản thân hàng ngày thật cẩn thận, bớt hy sinh vì người khác quá nhiều, bớt thức khuya, lao lực vì công việc.

Bạn sẽ trở lại những ngày tươi đẹp nhất, được đi du lịch, nghỉ ngơi, học thêm nhiều điều hay, có thêm thành viên mới trong nhà, hoặc kết thúc một mối quan hệ khiến bản thân khó thở. Bạn “lột xác” hoàn toàn và bạn biết ơn vì điều đó.

Tử vi năm 2026 tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 (Hỏa)

Giáp Tuất 1994 đang chuẩn bị đón chào nhiều điều cát lành và tuyệt vời trong năm 2026.

Năm nay là năm bạn vẻ vang trong công việc, tiết kiệm được nhiều tiền, có thể mua được nhà, trả xong nợ nhà nợ xe, giúp cha mẹ làm việc lớn, sinh thêm con hoặc thoát cảnh ế bấy lâu nay.

Lời khuyên bạn nên nghe đó là đừng tập trung vào điểm yếu quá nhiều mà quên đi điểm mạnh của mình. Không ai thực sự vô dụng cả, chỉ là họ chưa có cơ hội khám phá chính mình mà thôi.

Nếu bạn có ngoại hình chưa đẹp thì năm nay hãy chăm chút vẻ ngoài hơn, đây cũng là một lợi thế giúp bạn xin việc, kiếm người yêu thành công.

Nếu giao tiếp chưa giỏi, chưa nhanh nhẹn thì bạn hãy tập trò chuyện nhiều hơn, ăn nói có suy nghĩ hơn và học thêm cả những kỹ năng khác để tạo lợi thế cạnh tranh cho mình trong công việc.

Năm mới các bạn nam tuổi Giáp Tuất nên hạn chế bia rượu, không lái xe khi người đã có chút nồng độ cồn, không đi phượt đường dài, không leo núi một mình.

Nữ mệnh thì nên chăm sóc da kỹ hơn, hạn chế suy nghĩ tiêu cực, học thêm bộ môn thể thao mới, chú ý đến đường tiết niệu và gan của mình vào cuối năm.

Tử vi năm 2026 tuổi Bính Tuất sinh năm 2006 (Thổ)

Bạn sắp được trả lại những gì đáng ra thuộc về bạn trong năm 2026 này. Đây là tin vui lớn nhất trong năm mới của tuổi Bính Tuất.

Bạn không còn than thở về những bất công bản thân phải chịu đựng. Bạn sớm được trả lại sự công bằng và gặp được quý nhân chỉ đường dẫn lối cho bản thân trong công việc, con đường học tập.

Nhưng bạn cũng nên chú ý đến sự an toàn và tránh tham gia vào các hoạt động có nguy cơ gặp nguy hiểm cao.

Ngay cả khi đi du lịch, bạn cũng nên tránh xa những nơi nguy hiểm, vì điều này dễ dẫn đến tai nạn bất ngờ. Bạn cũng nên tránh căng thẳng quá mức, vì điều này có thể gây mất ngủ và ác mộng khiến tinh thần bị tổn thương.

Người tuổi Bính Tuất cũng sẽ có một tình yêu lý tưởng vào năm 2026. Đối với những người độc thân, bạn có thể gặp được người bạn đời định mệnh của mình thông qua sự giới thiệu của người quen.

Nhưng yêu đương mặn nồng đến mấy cũng cần có sự tỉnh táo. Bạn cần tập trung vào việc học, công việc của bản thân.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Xem thêm: Tử vi tuổi Tuất năm 2026: Thành công và may mắn trên mọi phương diện