Hanel PT nhận danh hiệu do VCCI trao tặng, tại diễn đàn "Nhà cung ứng Việt Nam - Hành trình tới sự xuất sắc". Ảnh: Hanel PT

Việc Hanel PT được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bình chọn và vinh danh danh hiệu “Nhà cung ứng xuất sắc Việt Nam 2025” không chỉ là sự ghi nhận về năng lực sản xuất, mà còn phản ánh một xu hướng rõ nét khi các tập đoàn FDI ngày càng ưu tiên những đối tác có nền tảng quản trị vững chắc, tư duy dài hạn và khả năng đồng hành bền bỉ, thay vì chỉ tối ưu chi phí trong ngắn hạn.

Với Hanel PT, trở thành nhà cung ứng không đơn thuần là giao đúng sản phẩm đúng thời hạn, mà là cam kết toàn diện về chất lượng ổn định, minh bạch thông tin, cải tiến liên tục và trách nhiệm trong suốt vòng đời sản phẩm, từ thiết kế, sản xuất đến vận hành chuỗi cung ứng.

Dây chuyền sản xuất thông minh tại Hanel PT. Ảnh: Hanel PT

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc theo hướng bền vững, số hóa và giảm rủi ro, các tập đoàn đa quốc gia ngày càng thận trọng hơn trong việc lựa chọn nhà cung ứng. Năng lực sản xuất là điều kiện cần, nhưng năng lực quản trị, kỷ luật vận hành và khả năng thích ứng dài hạn mới là điều kiện đủ.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực chuỗi cung ứng, các tập đoàn FDI hiện nay lựa chọn nhà cung ứng dựa trên những tiêu chí cốt lõi. Trước hết là chất lượng và kỷ luật chuẩn quốc tế. Suốt hơn 25 năm phát triển, Hanel PT kiên định vận hành theo các hệ thống quản lý như IATF 16949, ISO 9001 và ISO 14001, qua đó bảo đảm chất lượng ổn định, khả năng kiểm soát rủi ro và tuân thủ nghiêm ngặt. Đây là những yếu tố đặc biệt quan trọng trong các lĩnh vực điện tử, bảng mạch, lắp ráp thiết bị và công nghiệp hỗ trợ.

Bên cạnh đó là độ tin cậy trong chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp chú trọng tính ổn định dài hạn, minh bạch dữ liệu, khả năng đáp ứng linh hoạt và giao hàng đúng hạn, giúp đối tác quốc tế yên tâm trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất toàn cầu.

Một yếu tố khác là năng lực đồng hành. Không chỉ dừng ở sản xuất hay gia công, Hanel PT định vị mình là đối tác công nghệ, sẵn sàng cùng khách hàng tối ưu quy trình sản xuất, giảm lỗi, giảm chi phí vòng đời sản phẩm và đồng phát triển các giải pháp phù hợp với yêu cầu riêng của từng tập đoàn.

Bà Trần Thị Thu Trang (giữa) chia sẻ tại tọa đàm "Thách thức và lộ trình để doanh nghiệp Việt trở thành mắt xích không thể thiếu". Ảnh: Hanel PT

Xác định chuyển đổi số là nền tảng để trở thành nhà cung ứng thế hệ mới, Hanel PT đã và đang triển khai các hệ thống quản trị sản xuất số hóa, cho phép truy xuất dữ liệu theo thời gian thực, từ đó nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng và khả năng phản ứng kịp thời trước các biến động của chuỗi cung ứng.

Theo đại diện doanh nghiệp, trong bối cảnh bất định toàn cầu ngày càng gia tăng, khả năng giảm rủi ro cho đối tác chính là giá trị cạnh tranh bền vững nhất của một nhà cung ứng. Đây cũng là định hướng xuyên suốt giúp Hanel PT từng bước chuyển mình từ một doanh nghiệp sản xuất trong nước trở thành đối tác tin cậy của các tập đoàn FDI trong chuỗi cung ứng toàn cầu.