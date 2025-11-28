Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn (TPHCM) cho biết, vừa tiếp nhận cấp cứu khoảng 60 công nhân làm việc tại một công ty ở xã Đông Thạnh với các triệu chứng bất thường sau bữa ăn trưa ngày 27/11.

Các bệnh nhân có biểu hiện tiêu lỏng, đau bụng, buồn nôn, ngứa, chóng mặt, da xuất hiện mẩn đỏ. Sau khi được thăm khám và xử trí tích cực, 24 trường hợp phải nhập viện để tiếp tục điều trị, 36 trường hợp còn lại được bác sĩ cho về nhà theo dõi.

Theo đơn vị cung cấp suất ăn, thực đơn bữa trưa gồm cá chiên chấm nước mắm pha, bắp cải trắng luộc, canh chua rau giá đậu bắp. Các bác sĩ nhận định món cá là thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn tiếp nhận 60 ca nghi ngộ độc thực phẩm trong ngày 27/11. Ảnh: BVCC

Cùng thời điểm ngày 27/11, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đơn vị cũng tiếp nhận 19 học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Huân (phường Thủ Đức) nhập viện cấp cứu với triệu chứng phản vệ sau bữa ăn trưa tại trường.

Trong số đó, 2 trường hợp phản vệ độ 2 được nhập khoa Nhiễm để theo dõi, 17 trường hợp phản vệ độ 1 được xử trí triệu chứng, cấp toa thuốc và cho về. Theo đánh giá của phía bệnh viện, các em học sinh có thể bị phản vệ do một loại cá trong bữa ăn.

Hiện hai vụ việc trên đã được các bệnh viện báo cáo lên Phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế TP HCM), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) và Sở An toàn thực phẩm TPHCM để điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.