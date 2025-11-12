Theo thông tin từ Sở Y tế TPHCM, tính đến 9h sáng 12/11, tổng cộng 304 ca bệnh liên quan đến ăn bánh mì đã đến khám và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Đây là vụ ngộ độc hàng loạt tại TPHCM kể từ khi có các ca đầu tiên nhập viện ngày 5/11.

Trong số này, 244 trường hợp đã ổn định và xuất viện, còn 60 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại các bệnh viện. Riêng một trường hợp nặng phải điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM), đến sáng nay bệnh nhân đã cai được máy thở, sinh hiệu ổn.

Về kết quả xét nghiệm, các bệnh viện điều trị đã phát hiện những tác nhân là vi khuẩn Salmonella enteritidis và Salmonella spp từ mẫu cấy máu và cấy phân của bệnh nhân. Đây chính là tác nhân gây ra các triệu chứng ngộ độc thực phẩm trong chùm ca bệnh này.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì. Ảnh: BVCC

Về 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm cấy máu dương tính với Staphylococcus coagulase-negative, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định xác định lại là do ngoại nhiễm khi làm xét nghiệm vi sinh. Theo các chuyên gia, nhóm vi khuẩn này không sinh độc tố ruột và không gây ngộ độc thực phẩm, do đó không phải là tác nhân liên quan đến vụ việc.

Sở Y tế TPHCM chỉ đạo các bệnh viện và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) tiếp tục phối hợp với Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) xét nghiệm nuôi cấy vi sinh và giải trình tự gene các chủng phân lập được nhằm làm rõ nguyên nhân và các yếu tố liên quan đến chùm ca ngộ độc thực phẩm này.

Ngoài ra, Sở cũng tiếp tục theo dõi sát tình hình sức khỏe của các bệnh nhân và phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện hai cơ sở bán bánh mì liên quan vụ hàng trăm người ngộ độc đã tạm ngừng hoạt động. Ảnh: P.T

Các bác sĩ cảnh báo ngộ độc thực phẩm có thể gây mất nước nghiêm trọng, rối loạn điện giải, nhiễm trùng huyết hoặc tổn thương gan thận, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Người dân được khuyến cáo chỉ sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản đúng cách. Các cơ sở kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn cần đảm bảo vệ sinh an toàn, bảo quản lạnh dưới 5 độ C, người bán phải được tập huấn về an toàn vệ sinh và rửa tay sát khuẩn trước khi chế biến. Đặc biệt, khi phát hiện thực phẩm có mùi lạ, cần ngừng sử dụng ngay lập tức.