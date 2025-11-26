Chiều 26/11, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, cơ quan chức năng đã hoàn tất điều tra vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng xảy ra tại cơ sở kinh doanh bánh mì cóc Cô Bích (hộ kinh doanh Lý Nguyễn Ngọc Bích Vân), địa chỉ 112A Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về vụ việc vào ngày 7/11, Sở An toàn thực phẩm đã khẩn trương phối hợp cùng Sở Y tế, UBND phường Hạnh Thông và các cơ sở y tế triển khai công tác xác minh, điều tra theo đúng quy định.

Từ chiều 7/11 đến 12/11, đoàn điều tra đã tiến hành điều tra dịch tễ tại nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố, gồm Bệnh viện Quân Y 175, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TPHCM...

Cơ sở kinh doanh bánh mì cóc Cô Bích. Ảnh: P.T

Kết quả ghi nhận đến ngày 13/11 có 316 trường hợp xuất hiện triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở này.

Song song với điều tra dịch tễ, Sở đã tiến hành lấy mẫu nguyên liệu thực phẩm, kiểm tra hồ sơ pháp lý, nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện cơ sở vật chất và quy trình chế biến tại địa chỉ 112A Nguyễn Thái Sơn.

Đặc biệt, 27 mẫu bệnh phẩm (phân và chất nôn) đã được lấy từ bệnh nhân tại 3 bệnh viện Becamex, Nhân dân Gia Định và Tâm Anh để xét nghiệm. Kết quả cho thấy 15/27 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Căn cứ kết quả điều tra dịch tễ, phân tích dữ liệu, kết quả kiểm nghiệm và ý kiến chuyên môn từ Viện Y tế công cộng TPHCM, Sở Y tế cùng các bệnh viện liên quan, Sở An toàn thực phẩm kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm do bánh mì của cơ sở bánh mì cóc Cô Bích gây ra, với tác nhân là vi khuẩn Salmonella.

Sở An toàn thực phẩm cho biết sẽ tiếp tục xử lý nghiêm đối với cơ sở gây ngộ độc theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh ăn uống thực hiện nghiêm túc các điều kiện an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu, đảm bảo vệ sinh trong sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, thực hiện kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thực phẩm để phòng ngừa ngộ độc.