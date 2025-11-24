Nhiều hộ dân ở khu phố Vũ Dương, phường Bồng Lai (Bắc Ninh) phản ánh UBND xã Bồng Lai (huyện Quế Võ cũ) đã làm mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ - sổ đỏ) được cấp từ năm 2000. Sự việc kéo dài 25 năm khiến họ không thể vay vốn, sửa chữa nhà cửa hay thực hiện các quyền hợp pháp liên quan đến đất đai của mình.

46 hộ dân “mòn mỏi” chờ sổ đỏ

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Trần Thị Bảy, trú tại khu phố Vũ Dương, cho biết, năm 2000, UBND huyện Quế Võ thông báo đã trả sổ đỏ về xã Bồng Lai cho các hộ dân trong khu vực. Tuy nhiên, số sổ đỏ này sau đó không được cán bộ xã trao lại cho người dân.

Theo bà Bảy, người dân đã tìm hiểu và được biết cán bộ xã thời điểm đó từng tiếp nhận 46 cuốn sổ đỏ, nhưng đã làm mất của bà con.

Sổ đỏ cấp cho hàng chục hộ dân tại Bắc Ninh đã bị mất trong quá trình giao, nhận, lưu trữ tại UBND xã

Bà Bảy cho biết muốn được nhận lại sổ đỏ đã cấp chứ không đồng ý làm lại. “Chúng tôi đã nộp đầy đủ phí cũng như giấy tờ, giờ bảo làm lại thì không còn giấy tờ gì để nộp nữa”, bà Bảy nói.

Còn theo ông Mai Hữu Như (cư dân khu phố Vũ Dương), người dân đề nghị làm rõ trách nhiệm trong việc làm mất sổ đỏ. Ông Như đặt vấn đề: "Mất sổ của dân rồi, sau này nếu có trường hợp sổ bị sử dụng sai mục đích, thậm chí bị mang đi vay ngân hàng thì ai sẽ chịu trách nhiệm?".

Người dân tại khu phố Vũ Dương mong muốn chính quyền cấp lại sổ đỏ.

“Cán bộ làm mất sổ thì phải chịu trách nhiệm tìm lại sổ, không thể bảo mất rồi là xong”, ông Như nói.

Ông Trần Đắc Ninh cho hay: “Năm 2000, chúng tôi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và được cấp sổ đỏ, nhưng UBND xã Bồng Lai cũ không giao sổ cho dân. Đến nay xã trả lời là đã làm mất sổ. Đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp lại sổ để chúng tôi thuận tiện vay vốn, kinh doanh”.

Ông Nguyễn Văn Sơn chia sẻ, ngôi nhà của gia đình đã xuống cấp nhưng không thể sửa chữa vì thiếu sổ đỏ.

“Muốn sửa nhà phải có sổ đỏ, muốn vay vốn mở quán kinh doanh phải có sổ đỏ làm tài sản đảm bảo với ngân hàng. Chúng tôi đóng thuế đầy đủ hàng năm nhưng vẫn không nhận được sổ đỏ”, ông Sơn nói.

Văn bản trả lời công dân của UBND phường Bồng Lai

Sổ đỏ không còn để trao cho các hộ dân

Ông Lê Đức Kỳ, Bí thư Đảng ủy phường Bồng Lai xác nhận, phường đang chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc liên quan đến 46 hộ dân bị mất sổ đỏ.

Trước đó, ngày 22/10/2025, UBND phường Bồng Lai ban hành văn bản trả lời đơn của công dân liên quan đến việc này. Trong đó, phường thông báo kết quả kiểm tra việc giao, nhận sổ đỏ theo Quyết định ngày 27/12/2024 của UBND thị xã Quế Võ trước đây (Quế Võ được nâng cấp lên thị xã năm 2023 - PV).

Kết quả xác định bước đầu cho thấy: Sổ đỏ của khoảng 46 hộ gia đình, cá nhân đã được cấp và ghi vào Sổ cấp GCNQSDĐ, Sổ địa chính.

Tuy nhiên, các GCNQSDĐ đã bị mất trong quá trình giao, nhận, lưu trữ tại UBND xã Bồng Lai (cũ), dẫn đến các hộ gia đình, cá nhân chưa được nhận GCNQSDĐ. Theo đó, "GCNQSDĐ cũ không còn để trao cho hộ dân".

Cũng theo văn bản này, ngày 30/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản trả lời UBND phường Bồng Lai.

Theo đó, văn bản nêu pháp luật chỉ quy định cấp lại sổ đỏ khi người sử dụng đất đã nhận sổ và khai báo bị mất; không quy định trường hợp sổ đã ký nhưng cơ quan nhà nước chưa trao cho người dân.

Sở đề nghị UBND phường Bồng Lai rà soát lại toàn bộ số sổ đỏ đã ký mà chưa trao; căn cứ kết quả rà soát, thực hiện việc trao sổ đỏ (nếu có) hoặc cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật.