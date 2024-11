Chiều 21/11, Công an huyện Krông Pắk cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Xuân Bình (36 tuổi), Phan Công Điều (43 tuổi, cùng trú tại thị trấn Phước An) vì có hành vi tổ chức cho nhóm bạn sử dụng trái phép chất ma túy, bay lắc tại quán karaoke Luxury ở thị trấn Phước An.

Công an bắt quả tang các đối tượng đang sử dụng ma túy. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu, trưa ngày 18/11, sau khi ăn nhậu xong, Nguyễn Xuân Bình, Phan Công Điều, Phạm Hữu Nghị (33 tuổi, trú tại xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk) cùng với 2 người bạn đi hát karaoke.

Khi tới quán karaoke Luxury ở thị trấn Phước An, Bình gọi thêm 5 nhân viên nữ để phục vụ rồi gọi điện thoại mua ma túy đến sử dụng.

Lúc 5 nhân viên nữ đến quán có 3 người nhìn thấy ma túy nên bỏ ra về, còn 2 nhân viên ở lại sử dụng ma túy rồi bay lắc cùng với nhóm Bình.

Quán karaoke Luxury. Ảnh: CACC

Khi các đối tượng đang sử dụng ma túy và say sưa trong tiếng nhạc thì bị Công an huyện Krông Pắk ập vào bắt quả tang.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy và heroin. Qua test nhanh các đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Hiện công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của 5 đối tượng liên quan và chủ quán karaoke để xử lý theo quy định của pháp luật.