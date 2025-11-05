Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h40 ngày 5/9, anh B.V.H. (SN 2002, trú tại xã Thạch Thất, Hà Nội) điều khiển xe máy di chuyển trong khu đô thị thì bị một người đàn ông đi xe Vespa đỏ chặn đầu xe.

Người này bất ngờ lao tới đấm thẳng vào mặt anh H., khiến nạn nhân ngã xuống đường. Khi người dân xung quanh chạy đến can ngăn, đối tượng lập tức lên xe cùng một người phụ nữ bỏ đi theo hướng ngõ 622 Minh Khai.

Công an đang truy tìm người đàn ông đi xe Vespa đỏ. Ảnh: CACC

Ngày 5/11, trao đổi với PV VietNamNet, anh H. cho biết: “Khi đó tôi chỉ quay lại nhìn vì họ bấm còi inh ỏi, vậy mà họ cho rằng tôi ‘nhìn đểu’. Tôi cố lái xe đi chỗ khác thì người đàn ông đuổi theo, chặn đầu rồi đánh liên tiếp vào mặt. Tôi chỉ biết che mặt và van xin, đến khi người dân can thiệp mới thoát được”.

Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy, anh bị gãy xương hàm dưới, phải phẫu thuật và điều trị dài ngày.

Sau khi xảy ra vụ việc, anh H. đã đến Công an phường Vĩnh Tuy trình báo.

Một nhân chứng sống gần hiện trường cho biết, thời điểm anh H. bị hành hung, đường khá đông, người đàn ông đi xe Vespa liên tục bấm còi và tỏ thái độ khó chịu với các xe phía trước.

"Bất chấp mọi người can ngăn, người đàn ông đi xe Vespa vẫn đấm liên tiếp vào mặt anh H. Khi nạn nhân van xin nói phải đi viện cấp cứu, đối tượng đi xe Vespa mới chịu dừng tay rồi bỏ đi với thái độ rất thách thức”, nhân chứng kể lại.

Công an phường Vĩnh Tuy đang khẩn trương truy tìm đối tượng gây ra vụ việc nêu trên. Cơ quan công an kêu gọi người dân nếu có hình ảnh, video hoặc thông tin liên quan đến vụ việc thì liên hệ Công an phường Vĩnh Tuy để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.