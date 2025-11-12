Sáng 12/11, Công an tỉnh Nghệ An phát đi thông tin cho biết, Phòng CSHS đã ra quyết định tạm giữ hình sự 10 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng, trong đó có tài xế Nguyễn Thanh Hùng (SN 1991, trú tại khối Tân Liên, phường Thái Hòa).

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 10/11, Đặng Trọng Vượng tổ chức khai trương quán Nguyệt ốc do Vượng và H.T.M.N. (sinh năm 1993, trú tại phường Thái Hòa) cùng làm chủ.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ, trong đó có tài xế Nguyễn Thanh Hùng. Ảnh: CACC

Khoảng 20h30 cùng ngày, Nguyễn Thanh Hùng cùng với một số người bạn đến quán ăn uống. Tại đây, nghĩ rằng mình gọi món nhưng phục vụ chậm nên Hùng đã xảy ra xích mích, cãi vã với chủ quán là Đặng Trọng Vượng.

Nhóm người bị tạm giữ để điều tra về các hành vi liên quan. Ảnh: CACC

Thời điểm này, chị X. (vợ của Hùng) điều khiển xe ô tô dừng bên đường đối diện quán để chờ đón Hùng về nhà.

Khi thấy Hùng lên xe ô tô, Vượng tiếp tục đi ra giữa đường chửi bới. Bức xúc, Hùng đã điều khiển xe ô tô hướng về đám đông người, trong đó có Vượng, hậu quả làm 2 người bị thương tích nhẹ, sau đó Hùng điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Chiếc xe bị hư hỏng nặng sau khi đám đông dùng gậy, đá đập phá. Ảnh: CTV

Chứng kiến sự việc, những người có mặt xung quanh sử dụng đá, thanh gỗ đập, ném vào xe ô tô do Hùng điều khiển, đồng thời sử dụng xe ô tô đuổi theo xe của Hùng.

Quá trình đuổi theo, xe của nhóm người trong quán đã tạt đầu, va chạm với ô tô của Hùng. Sau đó, Hùng và những người đi cùng xe ô tô đã xuống xe, bỏ chạy.

Tiếp nhận sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tập trung điều tra, làm rõ.

Công an đang tạm giữ hình sự 10 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những đối tượng có các hành vi như cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản...