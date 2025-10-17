XEM CLIP:

Trưa 17/10, qua theo dõi mạng xã hội, Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT, Công an TPHCM) phát hiện clip ghi cảnh xe tải đuổi theo, chèn ép ô tô con giữa đường, gây mất trật tự giao thông. Nhận thấy hai tài xế có dấu hiệu vi phạm, đơn vị đã khẩn trương vào cuộc xác minh.

CSGt An Sương làm việc với 2 tài xế. Ảnh: CSGT

Chiều cùng ngày, Đội CSGT An Sương mời hai tài xế liên quan đến làm việc.

Bước đầu xác định vụ việc xảy ra khoảng 14h ngày 16/10. Khi dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ Lê Quang Đạo – Lê Thị Hà, tài xế T.L.T. (SN 1983, quê Đồng Tháp) điều khiển xe tải 66H-014.XX xảy ra mâu thuẫn với T.K.L. (SN 1991, quê Cà Mau) lái ô tô con 50E-058.XX chạy cùng chiều.

Sau khi qua đèn xanh, T. lái xe tải đuổi theo, chèn ép buộc ô tô con dừng lại bên lề trái rồi cầm thanh sắt đập vào kính bên trái xe của L.

L. sau đó xuống giảng hòa và rời đi. Toàn bộ diễn biến được camera hành trình của xe cùng chiều ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Hiện vụ việc đang được Đội CSGT An Sương phối hợp với Công an xã Hóc Môn tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Đội CSGT An Sương khuyến cáo người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, không tự ý giải quyết mâu thuẫn bằng hành vi chèn ép, cản trở hay gây gổ trên đường. Các tranh chấp cần được xử lý theo đúng quy định pháp luật; đồng thời, người lái xe phải giữ khoảng cách an toàn và ứng xử văn minh để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.