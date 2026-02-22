Từ ngày 20-22/2 (tức mùng 4 đến mùng 6 Tết Bính Ngọ), tại xã Giao Phúc diễn ra lễ hội truyền thống xuân Bính Ngọ và lễ hội cầu ngư năm 2026. Điểm nhấn của lễ hội là giải bơi chải truyền thống, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham dự, cổ vũ.

Năm nay, giải bơi chải có 8 đội tham gia, gồm 4 đội nam và 4 đội nữ. Các đội nam tranh tài trên chặng đua tổng chiều dài 7,2km dọc sông Cồn 5; trong khi chặng đua của đội nữ là 5,4km.

Cuộc đua đòi hỏi các thành viên phải phối hợp nhịp nhàng, khéo léo giữ thăng bằng để vượt qua sóng nước.

Tiếng mõ dồn dập hòa cùng nhịp chèo mạnh mẽ tạo nên không khí tranh tài sôi nổi trên dòng sông trong những ngày đầu xuân năm mới. Trên bờ sông, người dân đứng kín hai bên, hò reo cổ vũ theo từng nhịp mõ, tạo nên bầu không khí náo nhiệt.

Tại lễ hội, phần thi bơi chải của các đội nữ nhận được sự quan tâm, cổ vũ đặc biệt của người dân, du khách.

Chị Vũ Thị Nhài (SN 1983, xã Giao Phúc), vận động viên bơi chải của đội nữ Giao Phúc 4 chia sẻ, chị đã có 7 năm tham gia hội bơi chải.

Theo chị Nhài, để đạt thành tích tốt, các thành viên trong đội phải được tuyển chọn kỹ lưỡng, bảo đảm có sức khỏe và sự phối hợp đồng đều. Trước khi lễ hội diễn ra, đội tập luyện liên tục từ 5–10 ngày để làm quen nhịp chèo và tăng cường thể lực.

“Năm nào tôi cũng háo hức tham gia lễ hội. Những năm trước, đội của xóm tôi đều đạt giải cao, nhưng năm nay chỉ giành giải Ba do các tay chèo chưa thực sự đồng đều. Bơi chải đòi hỏi người cầm chèo phải vững tay lái, chắc tay chèo. Tay lái phải giật mạnh về phía sau, đều và bền sức thì thuyền mới lao đi nhanh. Thành tích được tính bằng giây, chỉ cần chậm nửa nhịp chèo là có thể thua nên cả đội ai nấy đều cố gắng hết sức mình", chị chia sẻ.

Nếu những tay chèo là người trực tiếp tạo nên tốc độ, thì người gõ mõ chính là “linh hồn” giữ nhịp cho cả con thuyền.

Bà Nguyễn Thị Hà (SN 1968, xã Giao Phúc), người có 30 năm đảm nhận vai trò gõ mõ, chia sẻ: “Người gõ mõ không chỉ phải giữ nhịp đều để các tay chèo phối hợp nhịp nhàng, mà còn vừa gõ vừa hô động viên, tiếp thêm tinh thần hăng hái cho cả đội”.

Sau phần thi của nữ, các đội chải nam tiếp tục mang đến những màn so tài gay cấn, tạo nên không khí sôi động trong ngày hội.

Ông Hoàng Đức Phát, Phó Chủ tịch UBND xã Giao Phúc, cho biết lễ hội đầu xuân Bính Ngọ 2026 được địa phương xây dựng kế hoạch từ trung tuần tháng 10/2025 và ban hành kế hoạch triển khai cụ thể tới các thôn, xóm để chủ động chuẩn bị các điều kiện tổ chức.

Trong khuôn khổ lễ hội năm nay, có 5 môn thể thao truyền thống được tổ chức thi đấu, trong đó điểm nhấn là giải bơi chải nam, nữ.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Giao Phúc, lễ hội không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi đầu xuân mà còn là dịp để người dân tưởng nhớ, tri ân công lao tiền nhân đã khai khẩn, lập nên vùng đất Giao Phúc. Qua nhiều năm tổ chức, lễ hội đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc sắc, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống của quê hương.