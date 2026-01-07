XEM CLIP:

Ngày 7/1, lãnh đạo UBND xã Hướng Phùng (Quảng Trị) cho biết, người dân địa phương vừa hợp lực đưa một cụ ông đi cấp cứu trong điều kiện giao thông bị chia cắt.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, ông Hồ Pa Lê (76 tuổi, trú thôn Trỉa) lên cơn đau dữ dội, không thể đi lại. Do tuyến đường vào thôn sạt lở, phương tiện không thể tiếp cận, người thân đã huy động khoảng 20 người dân trong bản, chủ yếu là thanh niên, tham gia hỗ trợ.

Nhóm người đàn ông hợp lực khiêng cụ ông đang bị bệnh nặng qua một đoạn suối. Ảnh CTV

Ông Pa Lê được đặt nằm trên võng, nhóm thanh niên thay nhau khiêng men theo đường rừng, băng qua nhiều đoạn suối sâu, trơn trượt. Sau gần 3 giờ di chuyển, đến khoảng 10h, ông được đưa ra Km27 quốc lộ 9 (thôn Thượng Lâm, xã Cam Lộ), chuyển lên xe cứu thương đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu.

Theo chính quyền địa phương, đây không phải lần đầu người dân xã Hướng Phùng phải dùng võng khiêng người bệnh vượt rừng. Trước đó, rạng sáng 21/11, hơn 20 người dân thôn Cát đã khiêng võng đưa một sản phụ 35 tuổi đi cấp cứu; người này sinh con ngay trên xe cứu thương khi vừa ra tới quốc lộ 9.

Ông Hồ Văn Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Hướng Phùng, cho biết hai thôn Cát và Trỉa có 175 hộ, hơn 500 nhân khẩu, đều là đồng bào Vân Kiều, sinh sống ở khu vực đặc biệt khó khăn, cách trung tâm xã hàng chục km. Tuyến đường độc đạo dài khoảng 20km nối từ Km27 quốc lộ 9 vào hai thôn bị sạt lở nghiêm trọng với 6 điểm lớn, nhiều đoạn xe không thể lưu thông. Mỗi khi mưa lớn, khu vực gần như bị cô lập hoàn toàn.