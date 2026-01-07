Khoảng 13h30 hôm nay (7/1), một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Mễ Trì (phường Từ Liêm, Hà Nội), khiến 2 người thương vong.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: H.P.

Theo nhân chứng Nguyễn Văn H., vào thời điểm trên, xe máy chở hai người đàn ông đang di chuyển trên đường Mễ Trì thì bất ngờ va mạnh vào dải phân cách.

Cú tông trực diện khiến người điều khiển bị hất văng lên dải phân cách và tử vong tại chỗ; người ngồi phía sau ngã xuống lòng đường, nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.P.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân đã báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) xác nhận vụ tai nạn và cho biết cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân theo quy định.