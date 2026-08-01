Lễ tang của Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư Vũ Văn Đính - nguyên Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu A9, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Hồi sức cấp cứu, Trường Đại học Y Hà Nội được tổ chức sáng 8/1. Trong điếu văn, Ban Tổ chức lễ tang khẳng định Giáo sư Vũ Văn Đính là người thầy thuốc, nhà khoa học và nhà giáo mẫu mực, dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ và đặt nền móng cho chuyên ngành Hồi sức cấp cứu hiện đại của Việt Nam.

Cán bộ, nhân viên y tế và bệnh nhân Bệnh viện Bạch Mai tiễn đưa Giáo sư Vũ Văn Đính. Ảnh: BVCC.

Sinh năm 1933, Giáo sư Vũ Văn Đính gắn bó gần trọn cuộc đời với Bệnh viện Bạch Mai và Trường Đại học Y Hà Nội. Ông là một trong những người xây dựng Khoa Hồi sức cấp cứu A9, đào tạo đội ngũ chuyên gia đầu ngành, triển khai nhiều kỹ thuật hồi sức tiên tiến và có các công trình nghiên cứu giá trị, góp phần cứu sống hàng vạn người bệnh.

Với những cống hiến to lớn, Giáo sư được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có danh hiệu Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân và Huân chương Độc lập.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Giáo sư Vũ Văn Đính không chỉ là người đặt nền móng cho chuyên ngành Hồi sức cấp cứu Việt Nam mà còn là người thầy mẫu mực, suốt đời tận tụy với người bệnh, khoa học và sự nghiệp đào tạo.

Hơn 60 năm gắn bó với Bệnh viện Bạch Mai, Giáo sư Vũ Văn Đính đã đưa nhiều kỹ thuật hồi sức hiện đại vào Việt Nam; đề xuất mô hình phát triển các chuyên ngành Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, tạo nền tảng cho hệ thống hồi sức cấp cứu trên cả nước.

Ông cũng có nhiều đóng góp trong xây dựng mạng lưới hồi sức cấp cứu quốc gia, sáng lập Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam, thúc đẩy hợp tác quốc tế và đào tạo nhiều thế hệ chuyên gia đầu ngành.

"Đối với Bệnh viện Bạch Mai, Giáo sư Vũ Văn Đính là một phần của lịch sử. Sự tri ân lớn nhất đối với Thầy không chỉ là những lời tưởng niệm mà là tiếp tục học tập tấm gương về y đức, bản lĩnh khoa học, tinh thần đổi mới và trách nhiệm với người bệnh, cùng xây dựng Bệnh viện Bạch Mai ngày càng phát triển, xứng đáng là trung tâm y học hàng đầu của đất nước", PGS.TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

Trưa nay, đoàn xe tang đưa cố Giáo sư Vũ Văn Đính qua Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai - nơi sinh thời ông gắn bó:

Các y bác sĩ đã chuẩn bị tiễn biệt người thầy, người đồng nghiệp của họ từ sớm. Ảnh: Thế Anh.

Mọi người cầm di ảnh tiễn biệt vị bác sĩ đã góp phần cứu sống hàng vạn bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Đối với nhiều thế hệ cán bộ y tế Việt Nam, Giáo sư Vũ Văn Đính là nhà khoa học lớn, nhà quản lý xuất sắc và chuyên gia hồi sức cấp cứu hàng đầu. Ảnh: BVCC.

Ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và các y bác sĩ, người bệnh cầm di ảnh tiễn biệt Giáo sư Vũ Văn Đính. Ảnh: BVCC.

Trong dòng chảy lịch sử, Giáo sư Vũ Văn Đính là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất, góp phần làm nên thương hiệu, uy tín và bản sắc của Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Thế Anh.

Thầy trò Trường Đại học Y Hà Nội kính tiễn Giáo sư Vũ Văn Đính. Ảnh: HBH.

Phó giám đốc bệnh viện và các bác sĩ tri ân nữ sinh qua đời hiến tạng Nữ sinh viên bị đột quỵ xuất huyết não không thể qua khỏi, gia đình đã hiến tạng của bệnh nhân để cứu những người đang nguy kịch.