Mẹ xin phép con thực hiện ước mơ của mình

Ngày 20/7, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thông tin, các ê-kíp của đơn vị đã thực hiện thành công ca lấy và ghép đa tạng từ một người hiến chết não.

Người hiến tạng là chị T.N.Q.N (22 tuổi) - sinh viên năm cuối tại TPHCM, bị xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình động mạch cảnh trong trái. Sau khi được cấp cứu, hồi sức và đặt nội khí quản tại Bệnh viện Nhân dân 115, người bệnh được đưa đến Bệnh viện Nam Sài Gòn.

Dù tiên lượng hồi phục rất mong manh, gia đình tiếp tục xin chuyển N. đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Sau thời gian điều trị tích cực, tình trạng người bệnh không cải thiện và được xác định chết não.

Các y bác sĩ tri ân nữ sinh trước ca lấy tạng. Ảnh: BVCC.

Mẹ của nữ sinh N. chia sẻ, từ ngày trẻ bà đã đăng ký hiến xác cho khoa học. Khi bác sĩ cho biết tình trạng của N. rất nặng không còn cơ hội sống, người mẹ đã nghĩ tới những người bệnh đang cần tạng để sống. "Trước khi con mất, tôi đã vào xin phép con có thể thay mẹ thực hiện ước mơ cứu nhiều người ở mọi nơi, chỉ cần trái tim con được đập là mẹ hạnh phúc", người mẹ nói.

Bà mong muốn lan tỏa tinh thần này với cộng đồng, nếu gia đình nào cũng có người ra đi đột ngột như vậy hãy chung tay với bệnh viện cứu được nhiều người.

Thực hiện nguyện vọng của gia đình, bệnh viện đã báo cáo Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để tiến hành điều phối, phân bổ tạng hiến theo quy định.

Sau khi tiếp nhận phương án điều phối, bệnh viện khẩn trương đánh giá tình trạng người hiến, người nhận, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để thực hiện đồng thời nhiều ca ghép tạng.

Ê-kíp lấy đa tạng để ghép cho các bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Trong ngày 18/7, nhiều phòng mổ tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đồng loạt sáng đèn. Lá gan được ghép cho nữ bệnh nhân 61 tuổi mắc ung thư biểu mô tế bào gan. Hai quả thận được ghép cho hai nữ bệnh nhân 53 và 48 tuổi, đều bị suy thận giai đoạn cuối.

Đặc biệt, trái tim của người hiến được ghép cho nam bệnh nhân 29 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối. Người bệnh đã nhiều lần nhập viện, phải chờ ghép tim khẩn cấp suốt hai tháng.

Ê-kíp thực hiện ca ghép tim. Ảnh: BVCC.

Song song với đó, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM phối hợp cùng ê-kíp Bệnh viện Phổi Trung ương bảo quản phổi hiến và vận chuyển bằng đường hàng không ra Hà Nội.

Lời tri ân đặc biệt

Trước ca phẫu thuật lấy tạng, Giáo sư Nguyễn Hoàng Định - Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, đã thay mặt tập thể y bác sĩ đọc lời tri ân đầy xúc động gửi đến người hiến và gia đình.

Ông chia sẻ, các y bác sĩ đã nỗ lực hết sức để cứu chữa nhưng tổn thương não của người bệnh không còn khả năng hồi phục. Theo nguyện vọng của gia đình, tim, phổi, gan và thận của bệnh nhân đã được hiến để mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân chờ ghép.

"Mỗi mô, tạng mà chị hiến tặng không chỉ là món quà y học quý giá mà còn là sự tiếp nối của sự sống, là niềm hy vọng được trao cho những người bệnh đang từng ngày, từng giờ chờ đợi cơ hội được sống", Giáo sư Định nói.

Ông khẳng định các ê-kíp sẽ gìn giữ, bảo quản những tạng hiến một cách tốt nhất và thực hiện ghép cho những người bệnh phù hợp, đồng thời thay mặt toàn thể nhân viên y tế thành kính cúi đầu tri ân nghĩa cử cao đẹp, đầy nhân văn của người hiến và gia đình.

Mẹ và vợ nghẹn ngào tiễn biệt nam shipper hiến tạng cứu nhiều người Trong khoảnh khắc tiễn biệt cuối cùng tại bệnh viện, người mẹ già và người vợ trẻ lặng lẽ ôm lấy anh N.T.T. trước khi các y bác sĩ thực hiện ca lấy - ghép tạng cứu sống nhiều bệnh nhân khác.