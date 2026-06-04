Ngày 4/6, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca lấy, ghép mô tạng từ người cho chết não thứ 4 tại bệnh viện.

Người hiến tạng là anh N.P.M.N (sinh năm 1994), nhập viện vào sáng 2/6 trong tình trạng xuất huyết não lượng lớn. Dù được các bác sĩ tích cực điều trị, người bệnh vẫn không qua khỏi.

Gia đình anh N. đã đưa ra quyết định đầy nhân văn khi đồng ý hiến tặng mô, tạng của người thân để cứu sống những bệnh nhân khác đang chờ ghép tạng.

Gia đình tiễn biệt anh N. Ảnh: BVCC.

Dưới sự điều phối của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, các chuyên gia từ Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và Bệnh viện Trung ương Huế đã nhanh chóng phối hợp triển khai các quy trình chuyên môn, thực hiện phẫu thuật lấy tạng sau khi người bệnh được xác định chết não theo đúng quy định.

Ngay trong đêm, các tạng hiến được vận chuyển và ghép cho những người bệnh phù hợp. Ê-kíp của Bệnh viện Nhân dân 115 đã thực hiện thành công hai ca ghép thận cho các bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Trong khi đó, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã ghép tim thành công cho một bệnh nhi 13 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn nở giai đoạn cuối.

Theo thông tin từ các bệnh viện, các bệnh nhân sau ghép hiện ổn định, đang được theo dõi và điều trị tích cực.

Đây là ca hiến tạng từ người cho chết não thứ 4 được triển khai thành công tại Bệnh viện Nhân dân 115, tiếp tục đánh dấu bước tiến trong hoạt động hiến, ghép mô tạng tại Việt Nam.

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