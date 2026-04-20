Hiện tượng xe đang chạy ở tốc độ cao bỗng tự động phanh gấp vì “phát hiện” chướng ngại vật không tồn tại, còn gọi là “phanh ma” đang trở thành bài toán nan giải với hãng xe General Motors (GM). Đáng chú ý, hãng xe Mỹ vừa tạm dừng triển khai bản vá phần mềm trên các dòng SUV cao cấp đời 2026, khiến nhiều đại lý rơi vào tình trạng có xe nhưng không thể bán.

Sự cố bắt nguồn từ lỗi phần mềm liên quan đến hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), buộc GM trước đó phải phát lệnh dừng bán trên diện rộng để khắc phục. Tuy nhiên, khi việc cập nhật phần mềm đang được triển khai, hãng bất ngờ “đóng băng” giải pháp đối với các mẫu chủ lực như Cadillac Escalade, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban và GMC Yukon.

Điều này đồng nghĩa, hàng loạt SUV trị giá hàng trăm nghìn USD đang “nằm kho” tại đại lý do không đủ điều kiện pháp lý để bàn giao cho khách hàng.

“Phanh ma” không phải vấn đề riêng của GM. Khi các mẫu xe ngày càng phụ thuộc vào hệ thống hỗ trợ lái, các cảm biến camera và radar có thể nhầm lẫn bóng đổ, cầu vượt hoặc phương tiện đối diện thành vật cản nguy hiểm. Những hãng lớn như Tesla, Nissan hay Honda cũng từng bị cơ quan quản lý Mỹ điều tra liên quan đến hiện tượng này.

Trước đó, GM đã phát hành bản tin kỹ thuật với giải pháp cập nhật phần mềm trong khoảng một giờ tại đại lý. Tuy nhiên, quá trình này đã bị tạm dừng trên các mẫu SUV cao cấp sử dụng hệ thống lái rảnh tay Super Cruise.

Dù chưa công bố nguyên nhân chính thức, nhiều khả năng việc tạm dừng liên quan đến độ phức tạp của Super Cruise, công nghệ lái bán tự động cấp độ 2, cho phép người lái rời tay khỏi vô-lăng. Hệ thống này kết hợp dữ liệu bản đồ LiDAR độ chính xác cao với camera và radar thời gian thực, đòi hỏi tiêu chuẩn an toàn cực kỳ nghiêm ngặt.

Giới chuyên môn nhận định, bản vá dành cho hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) có thể vô tình làm gia tăng rủi ro khi tích hợp với Super Cruise, buộc GM phải tạm ngưng để đánh giá lại.

Đáng chú ý, việc dừng cập nhật không áp dụng với các mẫu xe không trang bị Super Cruise hoặc sử dụng nền tảng xe điện mới. Một số mẫu như Cadillac CT5, Chevrolet Equinox EV, Chevrolet Silverado EV hay GMC Sierra EV vẫn được sửa lỗi và bán ra bình thường.

Vấn đề đang tạo áp lực lớn cho hệ thống phân phối. Các mẫu SUV cỡ lớn trên nền tảng T1 (sản xuất tại nhà máy Arlington (Texas, Mỹ)) vốn là “gà đẻ trứng vàng” của GM. Một chiếc Yukon hoặc Tahoe dễ dàng chạm mốc hơn 2 tỷ đồng, trong khi bản Escalade cao cấp có thể vượt 3,7 tỷ đồng.

Việc dừng bán khiến nhiều đại lý phải giữ lại lượng lớn xe giá trị cao nhưng không thể giao cho khách. Những khách hàng đã đặt xe trước cũng rơi vào tình trạng chờ đợi vô thời hạn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới lòng trung thành với thương hiệu.

Trong bối cảnh đó, nếu không sớm giải quyết triệt để lỗi “phanh ma” mà vẫn đảm bảo an toàn cho hệ thống Super Cruise, loạt SUV đắt đỏ bậc nhất của GM sẽ tiếp tục “nằm bãi”, thay vì lăn bánh đến tay người dùng.

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

Theo Motorbiscuit