Dù mới đây cả Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn hai tuần nhưng chiến sự tại Trung Đông vẫn rất căng thẳng. Hậu quả không chỉ có giá dầu tăng phi mã mà còn làm sụt giảm đáng kể doanh số bán ô tô toàn cầu trong năm nay. Chuỗi cung ứng bị bóp nghẹt, chi phí vận chuyển leo thang và niềm tin thị trường suy yếu đang tạo thành một vòng xoáy tiêu cực.

Doanh số bán ô tô toàn cầu đang bị ảnh hưởng nặng nề trong năm nay, thậm chí kéo dài sang cả năm sau vì xung đột tại Trung Đông. Ảnh: Global Times

Nguyên nhân then chốt nằm ở việc nhiều hãng vận tải biển coi eo biển Hormuz là khu vực "không an toàn" dù tuyến hàng hải này chưa bị đóng cửa chính thức. Thực tế đó đã đủ để gây ra hàng loạt gián đoạn nghiêm trọng trong vận chuyển xe và linh kiện.

Nếu tình trạng này kéo dài đến hết tháng 4 và việc lưu thông chỉ được khôi phục dần dần sau đó, thị trường ô tô có thể mất từ 800.000-900.000 xe bán ra ngay trong năm nay.

Trong số này, khoảng 200.000 xe được dự báo bị sụt giảm sẽ đến từ thị trường thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh như Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Xê Út và UAE. Các quốc gia này đang chịu gián đoạn nguồn cung xe mới nghiêm trọng. Điều này sẽ dẫn đến thời gian chờ đợi lâu hơn và giá xe cao hơn, đồng thời khiến chi phí vận chuyển, bảo hiểm và hậu cần tăng vọt.

Theo dự báo của S&P Global Mobility, ngay cả khi eo biển Hormuz được mở lại sau tháng 4, ngành vận tải biển vẫn cần thời gian dài để hồi phục. Lưu lượng vận chuyển khó có thể trở về trạng thái bình thường trước khoảng thời gian nửa cuối năm 2026.

Nhiều quốc gia tại khu vực Trung Đông đang chịu gián đoạn nguồn cung xe mới nghiêm trọng. Ảnh: Alkady Cars

Sự gián đoạn sẽ không chỉ giới hạn ở doanh số bán xe mới trong năm nay. S&P Global Mobility ước tính năm 2027 có thể mất thêm khoảng 500.000 xe, do tác động dây chuyền từ sự gián đoạn hiện tại. Như vậy, tổng số xe "bốc hơi" vì xung đột có thể vượt mốc 1,4 triệu chiếc.

Không chỉ doanh số, sản lượng ô tô toàn cầu cũng đứng trước nguy cơ chững lại. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sự gián đoạn nguồn cung dầu và giá dầu tăng cao, khiến sản xuất tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc có nguy cơ giảm tốc.

Điều quan trọng cần lưu ý là tất cả những kịch bản trên mới chỉ xảy ra nếu xung đột kết thúc trong vài tuần tới và hoạt động qua eo biển Hormuz sớm được khôi phục. Nếu điều này không xảy ra hoặc chiến sự tiếp tục kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm như nhiều tiền lệ trong khu vực thì thiệt hại với ngành công nghiệp ô tô toàn cầu sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều, cả về quy mô lẫn thời gian.

Theo Carscoops

