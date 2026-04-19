Theo số liệu mới nhất từ Cox Automotive, doanh số xe điện tại Mỹ trong quý 1 năm 2026 đạt 216.399 xe, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây vẫn là mức sụt giảm đáng kể, phản ánh thực tế thị trường xe điện Mỹ đang trầm lắng hơn nhiều so với châu Âu hay Trung Quốc. Tuy nhiên, điểm tích cực là đà giảm đã chậm lại rõ rệt.

Cụ thể, so với quý 4/2025, doanh số xe điện chỉ giảm 7,8%. Con số này thấp hơn rất nhiều so với cú rơi tới 46% ở quý trước đó khi các ưu đãi và chính sách hỗ trợ xe điện của chính phủ Mỹ chính thức kết thúc. Điều này cho thấy thị trường đang dần tìm được điểm cân bằng mới sau giai đoạn sốc chính sách.

Trong quý 1/2026, xe điện chiếm 5,8% tổng lượng xe mới bán ra tại Mỹ, tương đương quý 4 năm ngoái. Dù vẫn còn cách khá xa mức đỉnh 10,6% từng đạt được vào quý 3 năm ngoái, nhưng ít nhất xu hướng lao dốc đã tạm thời chững lại.

Về thị phần, Tesla tiếp tục giữ vị thế áp đảo. Hãng đã bán ra 117.300 xe điện trong quý 1, chiếm tới 54,2% tổng thị trường xe điện Mỹ, nhiều hơn tổng doanh số của tất cả các hãng còn lại cộng lại.

Đáng chú ý, Tesla Model Y vẫn là "con gà đẻ trứng vàng" của hãng khi mẫu xe Crossover này đã bán được 78.591 xe, tăng 22,7% so với cùng kỳ và chiếm hơn 1/3 lượng xe điện bán ra tại Mỹ. Còn Tesla Model 3 xếp thứ hai với 31.672 xe, dù doanh số đã giảm gần 40%, cho thấy sức hút bền bỉ của hai mẫu xe này.

Doanh số xe điện của Toyota tăng trưởng gần gấp đôi trong quý đầu tiên của năm 2026. Ảnh: Toyota

Xếp sau Tesla là các thương hiệu có quy mô nhỏ hơn đáng kể. Chevrolet đứng thứ hai toàn thị trường với 13.359 xe, nhỉnh hơn Hyundai (12.662 xe) và Rivian (10.365 xe). Bất ngờ lớn nhất đến từ Toyota, khi dòng crossover bZ bán được 10.029 xe, gần gấp đôi cùng kỳ, giúp hãng đạt mức tăng trưởng 79%.

Ngoài Toyota, một số thương hiệu khác cũng ghi nhận tăng trưởng dương như Cadillac, Lexus, Rivian và Lucid. Đặc biệt, Lexus gây chú ý khi doanh số mẫu RZ tăng vọt 206,7%.

Ngược lại, nhiều "ông lớn" lại rơi vào tình trạng báo động đỏ. Ford, Volkswagen, Nissan, Audi, Acura và Jeep đều chứng kiến doanh số xe điện giảm sâu, tới hơn 85%. Nhiều mẫu xe sụt giảm nghiêm trọng như VW ID.4 (-95,6%), Jeep Wagoneer S (-93,3%) hay Volvo XC40 (-93,1%).

Doanh số xe điện quý 1/2026 của Ford giảm tới gần 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Ford

Hiện tại, thị trường xe điện Mỹ đang bước sang một giai đoạn mới. Khi ưu đãi chính phủ không còn, các hãng buộc phải cắt giảm sản lượng và tập trung vào yếu tố cốt lõi như sản phẩm thực sự phù hợp, bớt hào nhoáng hơn, giá bán hợp lý và chi phí sở hữu dễ tiếp cận.

Theo Cox Automotive

