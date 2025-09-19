Việt Nam đang đồng thời phát triển công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, hướng tới xây dựng hệ sinh thái công nghệ số toàn diện, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh này, ngày 18/9 tại Seoul, Cục Công nghiệp công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam) phối hợp với Cơ quan xúc tiến CNTT Hàn Quốc (NIPA) tổ chức Hội thảo quốc tế “Trí tuệ nhân tạo và Bán dẫn - Cơ hội hợp tác, đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc”.

Đây là lần đầu tiên hội thảo quốc tế về hai lĩnh vực chiến lược này được tổ chức tại Hàn Quốc, mở ra kênh kết nối doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giữa hai quốc gia.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin, Bộ KH&CN và ông Wang Sung Ho, Phó Chủ tịch Hiệp hội Đại diện Hiệp hội Công nghiệp Fabless Hàn Quốc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn. Ảnh: Bộ KH&CN

Công nghiệp bán dẫn được coi là nền tảng của các ngành công nghệ cao, trong khi trí tuệ nhân tạo là mũi nhọn có tốc độ phát triển nhanh, tác động mạnh đến kinh tế - xã hội.

Với môi trường chính trị ổn định, nhiều chính sách ưu đãi và uy tín quốc tế ngày càng nâng cao, Việt Nam đang trở thành điểm đến của các tập đoàn công nghệ lớn như Samsung, Amkor, Hana Micron, Intel, Synopsys, Renesas, USI…

Sự quan tâm của các doanh nghiệp này không chỉ góp phần hình thành chuỗi cung ứng bán dẫn tại Việt Nam mà còn thúc đẩy kết nối giữa sản xuất chip và ứng dụng AI, tạo giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế.

Hội thảo lần này quy tụ các tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu như NIPA, Amkor Technology, FPT Semiconductor, CMC…

Các bên đã trao đổi về xu hướng phát triển bán dẫn toàn cầu, kinh nghiệm vận hành tại Việt Nam cũng như cơ hội hợp tác đầu tư mới.

Đặc biệt, tại sự kiện, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và ông Wang Sung Ho, Phó chủ tịch Hiệp hội Đại diện Hiệp hội Công nghiệp Fabless Hàn Quốc đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trong tham vấn chính sách, đào tạo nhân lực, nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ và xây dựng hệ sinh thái bán dẫn.

Việc ký kết là bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đồng thời, là bước khởi đầu cho nhiều dự án, sáng kiến chung giữa các doanh nghiệp của hai quốc gia trong tương lai, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên và cho sự phát triển chung của ngành công nghiệp bán dẫn.