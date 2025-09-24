BYD tự tin với công nghệ nội bộ

Stella Li, Phó Chủ tịch điều hành BYD, cho biết công ty chưa nhận được chỉ đạo nào về việc ngừng dùng chip của Nvidia, nhưng nếu điều đó xảy ra, hãng đã có “kế hoạch B”.

Bà không tiết lộ chi tiết nhưng nhắc lại thời điểm đại dịch Covid-19, khi ngành ô tô toàn cầu thiếu hụt bán dẫn nghiêm trọng, BYD vẫn duy trì sản xuất nhờ tự phát triển nhiều công nghệ lõi và nhanh chóng tìm được nguồn thay thế.

BYD vốn nổi tiếng với chiến lược “khép kín chuỗi cung ứng”, từ sản xuất xe, pin đến các linh kiện điện tử trên xe. Hiện hãng sử dụng hệ thống xử lý lái tự động Nvidia Drive AGX Orin, nhưng đến nay chưa có dấu hiệu Bắc Kinh muốn cấm dòng chip này.

Li nhận định khả năng cấm là rất thấp: “Không quốc gia nào muốn giết chết Nvidia, công ty có giá trị lớn nhất thế giới hiện nay”.

BYD khẳng định có "phương án B" nếu bị cấm sử dụng chip Nvidia. Ảnh: BYD

Nvidia chật vật tại Trung Quốc

Trong khi đó, Nvidia lại liên tiếp hứng sóng gió tại thị trường Trung Quốc. Theo Financial Times, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã yêu cầu các tập đoàn công nghệ lớn như ByteDance và Alibaba dừng mua dòng chip RTX Pro 6000D, vốn được thiết kế riêng cho thị trường này.

Trả lời báo chí, CEO Jensen Huang thừa nhận “thất vọng” nhưng cũng cho rằng tình hình nằm trong bối cảnh chính trị rộng hơn giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông cho biết Nvidia đã khuyên giới phân tích tài chính không tính doanh thu từ Trung Quốc vào dự báo, vì sự bất định quá lớn. Kinh doanh ở Trung Quốc mấy năm nay “có chút như tàu lượn siêu tốc”, Huang nhận xét.

Trước đó, Mỹ từng hạn chế xuất khẩu nhiều chip AI của Nvidia sang Trung Quốc vì lo ngại an ninh quốc gia. Một số sản phẩm như chip H20 được cấp phép trở lại sau thỏa thuận chia sẻ doanh thu: 15% từ thị trường Trung Quốc phải nộp cho chính phủ Mỹ. Gần đây, Nvidia còn bị Trung Quốc mở điều tra chống độc quyền liên quan thương vụ mua lại Mellanox.

Trong khi Nvidia phải xoay xở giữa áp lực chính trị và kinh doanh, BYD lại củng cố vị thế bằng khả năng tự chủ công nghệ. Các chuyên gia cho rằng ngay cả khi Trung Quốc hạn chế chip AI, mảng chip ô tô có thể vẫn được ưu tiên để tránh ảnh hưởng tới an toàn giao thông và ngành công nghiệp xe điện đang bùng nổ.

Điểm chung là cả hai công ty đều không thể đứng ngoài vòng xoáy căng thẳng Mỹ - Trung. BYD chọn cách tự cường với công nghệ nội bộ, còn Nvidia tìm cách cân bằng lợi ích giữa hai thị trường lớn nhất thế giới.

(Theo CNBC)