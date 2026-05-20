Theo truyền thông địa phương, Ủy ban Giải quyết tranh chấp người tiêu dùng quận Ambala đã ra phán quyết hôm 20/4, yêu cầu hãng Audi India cùng đại lý phân phối phải thay thế chiếc Audi Q3 40 TFSI bị lỗi bằng một xe mới cùng phiên bản và cấu hình, không tính thêm chi phí cho khách hàng.

Ngoài ra, phía Audi và đại lý còn phải bồi thường 7.000 rupee (khoảng 2,1 triệu đồng) cho tổn thất tinh thần và 5.000 rupee (khoảng 1,5 triệu đồng) chi phí pháp lý.

Audi Q3 40 TFSI

Theo đơn khiếu nại, ông Rajesh Batra tại Ambala mua chiếc Audi Q3 40 TFSI từ đại lý ủy quyền Ashwani Automobiles ở Chandigarh vào tháng 8/2023 với giá khoảng 4,235 triệu rupee (hơn 1,2 tỷ đồng).

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi nhận xe, chiếc SUV bắt đầu xuất hiện hàng loạt cảnh báo lỗi trên bảng đồng hồ. Trong đó có thông báo “Safety System Fault” liên quan tới hệ thống an toàn.

Đèn cảnh báo túi khí cùng đèn khẩn cấp liên tục sáng, khiến chủ xe lo ngại về độ an toàn và độ tin cậy của chiếc SUV hạng sang. Theo người này, việc các cảnh báo liên quan đến túi khí xuất hiện liên tục tạo cảm giác bất an khi sử dụng xe.

Sau khi phản ánh với đại lý, chiếc Audi Q3 đã nhiều lần được đưa vào xưởng kiểm tra. Dù thực hiện quét lỗi và reset phần mềm, tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn.

Quá trình kiểm tra sau đó xác định một số linh kiện liên quan đến hệ thống túi khí gặp vấn đề, bao gồm cảm biến túi khí ghế phụ và cụm dây điện kết nối với mô-đun điều khiển túi khí. Các bộ phận này đã được thay mới.

Chủ xe cho biết trong quá trình sửa chữa, nhiều chi tiết trong khoang cabin cũng bị tháo rời. Tuy nhiên, ngay cả sau khi thay thế linh kiện, anh vẫn không còn cảm thấy yên tâm về độ an toàn của xe.

Phía Audi India cho rằng hãng không có sai sót trong dịch vụ và việc bán xe được thực hiện giữa đại lý với khách hàng. Hãng cũng cho rằng nguyên đơn không cung cấp được bằng chứng chuyên môn để chứng minh lỗi sản xuất.

Tuy nhiên, tòa án nhận định đại lý cùng chủ đại lý đã không xuất hiện trong quá trình xét xử dù được gửi thông báo nhiều lần. Điều này bị xem là không đưa ra được lập luận bảo vệ phù hợp.

Hội đồng xét xử cũng nhấn mạnh rằng với một chiếc SUV hạng sang trị giá hơn 4,2 triệu rupee, khách hàng không thể bị yêu cầu chấp nhận những lỗi nghiêm trọng liên quan đến an toàn ngay sau khi mua xe.

Theo tòa, các phiếu sửa chữa do chính đại lý cung cấp đã cho thấy xe tồn tại lỗi nghiêm trọng liên quan đến hệ thống an toàn. Việc phải thay thế các bộ phận quan trọng thuộc hệ thống túi khí càng củng cố cơ sở khiếu nại của khách hàng.

Theo Cartoq

