Việc sở hữu xe sang và thực tế sử dụng khi lại phũ phàng hơn những gì người mua xe nhận được. Câu chuyện dưới đây của một chủ xe tại Ấn Độ cho thấy việc lựa chọn xe phù hợp với nhu cầu sử dụng là cần thiết như thế nào.

Nhân vật chính từng sở hữu một chiếc sedan hạng sang cỡ nhỏ Audi A4. Anh mua xe vào tháng 11/2024 và sử dụng đến tháng 4/2026, tổng quãng đường lăn bánh khoảng 35.000km trong 17 tháng. Trên giấy tờ, đây là một chiếc xe "đáng mơ ước" với động cơ xăng 2.0 TFSI mạnh mẽ, hộp số DSG 7 cấp. Bên cạnh đó, độ ổn định và khả năng vận hành ở tốc độ cao cũng rất ấn tượng.

Chiếc xe Audi A4 được chủ xe đánh giá cao về khả năng vận hành trên đường trường.

Nhưng vấn đề không nằm ở động cơ hay khung gầm mà ở quá trình sử dụng xe thực tế hàng ngày. Chủ xe Audi A4 sống tại Ahmedabad (bang Gujarat), mỗi ngày di chuyển hơn 75km, trong đó 60% là cao tốc, phần còn lại là đường đô thị.

Khoảng sáng gầm thấp của chiếc Audi A4 nhanh chóng trở thành nỗi ám ảnh. Xe dễ bị cạ gầm khi vào bãi đỗ, khó đi qua ổ gà, gờ giảm tốc, chưa kể đường ngập nước vào mùa mưa.

Theo lời chủ xe mặc dù chiếc Audi rất thú vị khi lái nhưng xe hay gặp những lỗi vặt như còi không hoạt động nhiều lần. Tuy được sửa theo chế độ bảo hành nhưng mỗi lần vào xưởng là thêm thời gian, thêm áp lực.

Ngoài ra, áp lực tài chính khi mua xe trả góp, chi phí bảo dưỡng cao hơn, giữ gìn một chiếc xe sang đúng chuẩn khiến anh cảm thấy mình đang "phục vụ chiếc xe" nhiều hơn thay vì ngược lại. Sau cùng, anh thừa nhận quyết định mua Audi mang nhiều cảm xúc hơn lý trí.

Từ suy nghĩ đó, anh bắt đầu tìm một mẫu xe thực dụng, có thể đi đâu cũng được. Hàng loạt lựa chọn bị loại như KIA Seltos vì gia đình đã mua và đang sử dụng, Hyundai Creta do không hợp thiết kế, Volkswagen T-Cross vì không gian bên trong gây thất vọng.

Sau khi bán Audi A4, chủ xe đã quyết định lựa chọn một chiếc xe SUV nội địa Mahindra Thar ROXX.

Bước ngoặt đến khi anh lái thử Mahindra Thar ROXX – một mẫu SUV nội địa. So với bản Thar 3 cửa nổi tiếng thô ráp, Thar ROXX 5 cửa cho cảm giác êm hơn, yên tĩnh hơn và dễ dùng hàng ngày. Sau một cuối tuần cầm lái bản diesel 4x2, anh quyết định "xuống tiền" cho phiên bản AX7L diesel 4x4, màu trắng.

Trải nghiệm thực tế khiến anh hài lòng khi chiếc xe SUV này có ngồi cao, tầm quan sát rộng, vượt đường xấu nhẹ nhàng, đi cao tốc ổn định ở 100-110 km/h. Quan trọng hơn, chiếc xe không tạo áp lực tâm lý. Không còn lo cạ gầm, không còn nơm nớp mỗi khi gặp đoạn đường xấu.

Câu chuyện này không chỉ nói về việc đổi xe, mà là sự thay đổi tư duy. Xe sang mang lại cảm xúc, nhưng xe phù hợp mới mang lại sự thoải mái lâu dài. Với nhiều người, đặc biệt trong điều kiện hạ tầng chưa hoàn hảo, thực dụng đôi khi chính là “xa xỉ” nhất.

Theo Cartoq

