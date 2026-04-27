Hưởng ứng vận động từ chính quyền địa phương, nhiều nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh tại Vũng Tàu đã tự nguyện mở cửa nhà vệ sinh phục vụ miễn phí cho người dân và du khách trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Dãy hàng quán ăn uống trên đường Quang Trung (phường Vũng Tàu) treo biển phục vụ nhà vệ sinh miễn phí cho người dân, du khách. Ảnh: Quang Hưng

Ghi nhận của PV VietNamNet, trên các tuyến đường ven biển như Hạ Long, Quang Trung, Trần Phú… xuất hiện nhiều tấm biển màu xanh, in song ngữ Việt - Anh với dòng chữ “Nhà vệ sinh miễn phí/WC Free”, được đặt ở vị trí dễ nhận biết trước cửa các nhà hàng, quán ăn uống.

Các tấm biển được đặt ở vị trí dễ nhận biết trước cửa các hàng quán. Ảnh: Quang Hưng

Theo các chủ cơ sở kinh doanh, du khách chỉ cần nhìn thấy biển này là có thể vào sử dụng nhà vệ sinh hoàn toàn miễn phí, không bắt buộc phải ăn uống hay sử dụng bất kỳ dịch vụ nào.

Chủ một quán cà phê trên đường Hạ Long chia sẻ: “Những ngày lễ lượng khách rất đông, nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh lớn. Việc treo biển miễn phí vừa giúp du khách thuận tiện hơn, vừa góp phần xây dựng hình ảnh Vũng Tàu văn minh, thân thiện”.

Không chỉ các hàng quán, một số trụ sở công trên địa bàn phường cũng được lắp biển để phục vụ nhu cầu thiết yếu của du khách. Ngoài ra, du khách có thể sử dụng nhà vệ sinh miễn phí tại dọc các trạm dịch vụ ở Bãi Sau.

Trụ sở khu phố 1, phường Vũng Tàu nằm trên đường Hạ Long cũng là điểm phục vụ nhà vệ sinh miễn phí. Ảnh: Quang Hưng

Khu tắm tráng và nhà vệ sinh miễn phí được bố trí dọc các trạm dịch vụ ở Bãi Sau. Ảnh: Quang Hưng

Nhiều du khách đánh giá đây là mô hình thiết thực, hữu ích. Chị Trà My (du khách đến từ Tây Ninh) cho biết: “Đến Vũng Tàu lần này, tôi khá bất ngờ vì nhiều quán sẵn sàng cho khách vãng lai sử dụng nhà vệ sinh miễn phí. Biển báo rõ ràng nên rất dễ nhận biết, không còn cảnh phải ngại ngùng hỏi từng nơi như trước”.

Trong khi đó, anh Minh Tuấn (du khách Đồng Nai) chia sẻ, đi chơi lễ đông đúc, tìm được nhà vệ sinh sạch sẽ rất khó. Việc có sẵn các điểm "WC Free" như vậy giúp chuyến đi thoải mái hơn rất nhiều.

Một trong các điểm giữ xe được chính quyền địa phương công khai để du khách lựa chọn khi đến vui chơi, tắm biển. Ảnh: Quang Hưng

Cùng với đó, phường Vũng Tàu cũng công khai danh sách 11 bãi giữ xe nhằm tạo thuận lợi cho người dân và du khách trong dịp cao điểm.

Trước đó, ngày 23/4, UBND phường Vũng Tàu đã triển khai vận động các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn tham gia phục vụ nhà vệ sinh miễn phí cho du khách. Đến nay, đã có 18 cơ sở kinh doanh tích hợp vị trí nhà vệ sinh miễn phí trên bản đồ số, giúp du khách dễ dàng tra cứu.

Theo UBND phường Vũng Tàu, địa phương là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, đặc biệt vào các dịp lễ, cuối tuần. Việc triển khai mô hình “WC miễn phí” được kỳ vọng sẽ cải thiện trải nghiệm, phát huy tinh thần cộng đồng và lan tỏa hình ảnh điểm đến thân thiện.

Du khách có thể quét mã QR để tìm các địa điểm nhà vệ sinh miễn phí (bìa trái) và danh sách bãi giữ xe. Nguồn: UBND phường Vũng Tàu

Chính quyền địa phương cũng khuyến khích người dân và du khách sử dụng mã QR, Google Maps hoặc các kênh thông tin chính thức để tìm kiếm điểm vệ sinh, bãi giữ xe phù hợp, góp phần cho chuyến vui chơi, tắm biển thuận tiện hơn.