Phòng CSGT dự báo, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TPHCM sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông.

Do đó, đơn vị khuyến nghị người dân chủ động lựa chọn các lộ trình thay thế phù hợp khi di chuyển từ các tỉnh đến TPHCM và theo chiều ngược lại.

Lưu lượng phương tiện giao thông tăng mạnh trước các kỳ nghỉ lễ. Ảnh Tuấn Kiệt.

* Hướng Đông (Đồng Nai – Bà Rịa – Vũng Tàu cũ đi TPHCM)

1. Từ Vũng Tàu, Bà Rịa cũ đi TPHCM (khu vực trung tâm):

Lộ trình 1: Quốc lộ 51 → đường Võ Nguyên Giáp (Biên Hòa) → Quốc lộ 1K → TPHCM (qua cầu Đồng Nai).

Lộ trình 2: Quốc lộ 51 → rẽ Quốc lộ 56 (Long Khánh) → Quốc lộ 1 (Dầu Giây) → TPHCM (giúp tránh ùn tắc trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây).

Lộ trình 3: Vũng Tàu / Long Thành → Nhơn Trạch → Cầu Nhơn Trạch → Vành đai 3 → nút giao cao tốc HLD → TPHCM.

Bến tàu cao tốc Vũng Tàu - TPHCM: Từ Bến tàu cao tốc Vũng Tàu (1A Trần Phú, phường Vũng Tàu, TPHCM) đến Bến tàu Bạch Đằng (10B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TPHCM).

Bến phà Vũng Tàu (Vũng Tàu - Cần Giờ) - phà Bình Khánh: Từ phà Vũng Tàu → đường Tắc Xuất → đường Lương Văn Nho → đường Rừng Sác → phà Bình Khánh.

2. Từ Đồng Nai (Biên Hòa, Trảng Bom, Long Khánh) đi THCM:

Lộ trình 1: Quốc lộ 1A → cầu Đồng Nai → Xa lộ Hà Nội → phường Thủ Đức (TP Thủ Đức cũ).

Lộ trình 2: Quốc lộ 56 → Quốc lộ 1 (Dầu Giây) → ngã tư Vũng Tàu → Quốc lộ 1K → TPHCM (tránh cao tốc).

* Hướng Bắc (Bình Dương, Bình Phước cũ đi TPHCM)

1. Từ Bình Dương cũ:

Lộ trình 1: ĐT743 → Mỹ Phước - Tân Vạn → cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (qua nút giao An Phú) → TPHCM.

Lộ trình 2: ĐT743 → Quốc lộ 1 (ngã tư Sóng Thần) → Phạm Văn Đồng → TPHCM (tránh cầu Bình Triệu).

2. Từ Bình Phước cũ:

Lộ trình 1: ĐT741 → Mỹ Phước – Tân Vạn → Quốc lộ 1 → TPHCM.

Lộ trình 2: Quốc lộ 13 → Mỹ Phước – Bàu Bàng → Mỹ Phước – Tân Vạn → Quốc lộ 1K (qua Đồng Nai) → TPHCM (giúp giảm tải Quốc lộ 13 đoạn cầu Bình Triệu).

Mỗi dịp nghỉ lễ, người dân kéo về quê khiến giao thông các khu vực cửa ngõ TPHCM chật cứng. Ảnh: Tuấn Kiệt

* Hướng Nam (từ các tỉnh miền Tây đi TPHCM)

Lộ trình 1: Quốc lộ 60 → cầu Rạch Miễu → Quốc lộ 1 (Tiền Giang cũ) → cao tốc Trung Lương - TPHCM → nút giao Chợ Đệm → TPHCM.

Lộ trình 2: Quốc lộ 60 → cầu Cổ Chiên → Quốc lộ 53 → Quốc lộ 1 (Vĩnh Long) → cao tốc Mỹ Thuận - Trung Lương → TPHCM (tuyến đường vòng nhưng thông thoáng hơn, giảm nguy cơ ùn tắc).

Phòng CSGT cho biết, sẽ căn cứ tình hình giao thông thực tế để bố trí, điều chỉnh lực lượng và tổ chức phân luồng giao thông linh hoạt, phù hợp; đồng thời, tăng cường phối hợp với các lực lượng liên quan chủ động xây dựng phương án, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Phòng CSGT cũng khuyến nghị người dân cần chủ động theo dõi thông tin, lựa chọn thời gian và lộ trình di chuyển hợp lý; không dừng, đỗ phương tiện dưới lòng đường hoặc tại khu vực tổ chức sự kiện để xem, gây cản trở giao thông...

TPHCM thông báo phân luồng ở 31 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông dịp lễ 30/4

Cụ thể, Phòng CSGT khuyến cáo các lộ trình thay thế tạo 31 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông trong dịp lễ.

1. Khu vực Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Sài Gòn:

Lộ trình 01: Đinh Tiên Hoàng → rẽ phải Lê Duẩn → rẽ trái Nam Kỳ Khởi Nghĩa → rẽ phải Lê Lợi → đi thẳng Trần Hưng Đạo → rẽ trái Nguyễn Văn Học → qua Cầu Ông Lãnh.

Lộ trình 02: Nguyễn Tất Thành → rẽ trái Hoàng Diệu → rẽ phải Cầu Calmette → vào đường Calmette → rẽ phải Trần Hưng Đạo → đi thẳng Lê Lợi → rẽ trái Pasteur → rẽ phải Lê Duẩn → rẽ trái Đinh Tiên Hoàng.

Nhiều điểm tại trung tâm TPHCM vào các dịp nghỉ lễ, khung giờ cao điểm có nguy cơ ùn tắc. Ảnh: Nguyễn Huế

2. Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu:

Lộ trình 01: (Không lên cầu Tân Thuận 1, Tân Thuận 2) đi Nguyễn Văn Linh → rẽ phải Nguyễn Hữu Thọ → cầu Kênh Tẻ → Khánh Hội → rẽ phải Hoàng Diệu → rẽ trái Cầu Ông Lãnh → Nguyễn Thái Học → rẽ phải Trần Hưng Đạo → đi thẳng Lê Lợi → rẽ trái Pasteur → rẽ phải Lê Duẩn → rẽ trái Đinh Tiên Hoàng.

Lộ trình 02: Tôn Đức Thắng → rẽ phải Hàm Nghi → rẽ trái Trần Hưng Đạo → rẽ trái Nguyễn Thái Học → Cầu Ông Lãnh → rẽ phải Hoàng Diệu → rẽ trái Khánh Hội → Cầu Kênh Tẻ → Nguyễn Hữu Thọ → rẽ trái Nguyễn Thị Thập → rẽ trái Nguyễn Văn Linh.

3. Đường Dương Bá Trạc - Khu vực cầu Kênh Xáng, Phường Chánh Hưng:

Lộ trình 01: Cầu Chữ Y → Nguyễn Thị Tần → Phạm Thế Hiển → Phạm Hùng → Nguyễn Văn Linh.

Lộ trình 02: Đường 9A → đường số 4 → cầu Him Lam → Nguyễn Thị Thập → Nguyễn Hữu Thọ.

4. Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng, Phường Thạnh Mỹ Tây:

Lộ trình 01: Phạm Văn Đồng → Nguyễn Xí → Ung Văn Khiêm → Nguyễn Hữu Cảnh → cầu Thủ Thiêm → trung tâm.

Lộ trình 02: Quốc lộ 13 → Cầu Bình Lợi → Nguyễn Xí → Nơ Trang Long → Phan Đăng Lưu → Lê Văn Duyệt → trung tâm.

Lộ trình 03: Quốc lộ 13 → Đinh Bộ Lĩnh → Nguyễn Xí → Nơ Trang Long → Phan Đăng Lưu → Lê Văn Duyệt → trung tâm.

5. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (từ Bạch Đằng đến ngã 5 Đài Liệt sỹ), Phường Bình Thạnh:

Lộ trình 01: Nguyễn Hữu Cảnh → Cầu Sài Gòn → Võ Nguyên Giáp (Xa lộ Hà Nội) → Nguyễn Văn Bá → Đường số 2 → Phạm Văn Đồng.

Lộ trình 02: Điện Biên Phủ → Đinh Tiên Hoàng → Lê Văn Duyệt → Phan Đăng Lưu → Nơ Trang Long → Nguyễn Xí → Phạm Văn Đồng.

Lộ trình 03: (Dành cho xe mô tô, xe gắn máy) Điện Biên Phủ → Ung Văn Khiêm → Quốc lộ 13 → Đinh Bộ Lĩnh → Nguyễn Xí → Phạm Văn Đồng.

6. Ngã tư Hàng Xanh, Phường Thạnh Mỹ Tây:

Lộ trình 01: (Dành cho xe mô tô, xe gắn máy) Điện Biên Phủ → Ung Văn Khiêm → Quốc lộ 13 → Đinh Bộ Lĩnh → Nguyễn Xí → Phạm Văn Đồng.

Lộ trình 02: Nguyễn Hữu Cảnh → Cầu Sài Gòn → Võ Nguyên Giáp (Xa lộ Hà Nội) → Nguyễn Văn Bá → Đường số 2 → Phạm Văn Đồng.

Lộ trình 03: Ung Văn Khiêm → Nguyễn Hữu Cảnh → cầu Thủ Thiêm → trung tâm.

7. Giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị, Phường Hạnh Thông, Bình Lợi Trung:

Lộ trình 01: Phạm Văn Đồng → Nguyễn Xí → Nơ Trang Long → Lê Quang Định → Phạm Văn Đồng.

Lộ trình 02: Phan Văn Trị → Lê Quang Định → Nơ Trang Long → Nguyễn Xí → Phạm Văn Đồng.

Lộ trình 03: Phan Văn Trị → Nguyên Hồng → Nguyễn Văn Nghi → Nguyễn Thái Sơn → Nguyễn Văn Đậu → Trường Sa.

8. Giao lộ Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị, Phường Hạnh Thông:

Lộ trình 01: Nguyễn Oanh → Trần Thị Nghỉ → Lê Đức Thọ → Nguyễn Văn Lượng.

Lộ trình 02: Nguyễn Oanh → Nguyễn Văn Lượng → Thống Nhất → Quang Trung.

Lộ trình 03: Phan Văn Trị → Đường D3 → Nguyễn Văn Lượng → Dương Quảng Hàm.

9. Giao lộ Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão, Phường Hạnh Thông:

Lộ trình 01: Nguyễn Thái Sơn → Phạm Văn Đồng → Lê Quang Định → Nguyễn Văn Nghi.

Lộ trình 02: Nguyễn Thái Sơn → Lê Lai → Lê Lợi → Nguyễn Văn Nghi.

Lộ trình 03: Nguyễn Thái Sơn → Phạm Ngũ Lão → Ngã 6 Gò Vấp → Nguyễn Kiệm.

10. Vòng xoay Lăng Cha Cả, Phường Tân Sơn Nhất:

Lộ trình 01: Cộng Hoà → Út Tịch → Trường Sa.

Lộ trình 02: Hoàng Văn Thụ → Phan Thúc Duyện → 18E → Cộng Hoà → Trường Chinh.

Lộ trình 03: Nguyễn Văn Trỗi → Hoàng Văn Thụ → Phổ Quang → Hoàng Minh Giám → Nguyễn Thái Sơn → Quang Trung → Tân Sơn.

11. Giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám, Phường Bảy Hiền:

Lộ trình 01: Cộng Hoà → Trường Chinh → Phan Thúc Duyện; Cộng Hoà → Trường Chinh → CMT8...

Lộ trình 02: Tại nút giao Ấp Bắc - Cộng Hòa, rẽ trái vào Ngô Bệ, di chuyển ra Hoàng Hoa Thám → Trần Quốc Hoàn → 18E – Cộng Hòa...

Lộ trình 03: Trường Chinh → Đồng Đen → Hồng Lạc → Lý Thường Kiệt.

12. Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Âu Cơ đến đường Tân Kỳ Tân Quý), Phường Tân Bình:

Lộ trình 01: Trường Chinh → Cộng Hoà → Tân Hải → Trường Chinh → CMT8.

Lộ trình 02: Trường Chinh → Hẻm 508 → Cộng Hoà.

Lộ trình 03: Trường Chinh → Tây Thạnh → Lê Trọng Tấn → Tân Kỳ Tân Quý.

Nút giao thông đường Trường Chinh. Ảnh: Tuấn Kiệt.

13. Nút giao An Phú, Phường An Khánh, Bình Trưng:

Lộ trình 01: Hướng từ Hầm sông Sài Gòn đi → Mai Chí Thọ → Trần Não → rẽ phải Lương Định Của → Nút giao An Phú.

Lộ trình 02: Hướng từ Cầu Sài Gòn đi → Võ Nguyên Giáp → Trần Não → song hành Võ Nguyên Giáp → Nguyễn Hoàng → Lương Định Của → Nút giao An Phú.

Lộ trình 03: Hướng từ cầu Phú Mỹ đi → Võ Chí Công → Đồng Văn Cống → Mai Chí Thọ → Nút giao An Phú.

14. Nút giao Mỹ Thủy, Phường Cát Lái:

Ô tô con đi từ phường Tân Mỹ qua phường Cát Lái chọn lộ trình thay thế không đi qua cầu Phú Mỹ để vào vòng xoay Mỹ Thuỷ: Huỳnh Tấn Phát – Nguyễn Văn Linh – cầu Tân Thuận – Nguyễn Tấn Thành – cầu Khánh Hội – Tôn Đức Thắng – cầu Ba Son – R12 – Tố Hữu – Nguyễn Cơ Thạch – Mai Chí Thọ → Đồng Văn Cống – vòng xoay Mỹ Thuỷ (hoặc đi theo lộ trình mong muốn vào đường dẫn cao tốc từ nút giao An Phú).

15. Đường Nguyễn Thị Định (từ vòng xoay Mỹ Thủy đến cảng Cát Lái), Phường Cát Lái: Ô tô con đi từ cầu Phú Mỹ đến vòng xoay Mỹ Thuỷ để vào cảng Cát Lái, chọn lộ trình thay thế: cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → rẽ phải đường số 2 → rẽ trái đường K1 → rẽ phải đường số 8 → đường B → chọn tiếp lộ trình mong muốn rẽ trái vào đường C hoặc đường D hoặc đường A vào Cảng Cát Lái.

16. Đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng TPHCM đi Đồng Nai), phường Bình Trưng:

Lộ trình 01: Hướng đi Đồng Nai từ Hầm sông Sài Gòn → Mai Chí Thọ → Võ Nguyên Giáp → Đỗ Mười → Cầu Đồng Nai → Đồng Nai.

Lộ trình 02: Hướng đi Đồng Nai từ Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → đi thẳng qua Vòng xoay Phú Hữu → Võ Chí Công → đi thẳng qua Vòng xoay Liên Phường → rẽ trái đường D1 → Khu Công nghệ cao → rẽ phải Võ Nguyên Giáp → đi thẳng Đỗ Mười → cầu Đồng Nai → Đồng Nai.

Lộ trình 03: Hướng đi Đồng Nai từ Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → rẽ phải Vòng xoay Mỹ Thủy → Nguyễn Thị Định → cuối đường vào Phà Cát Lái → Đồng Nai.

17. Đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng Đồng Nai về TPHCM), phường Bình Trưng:

Lộ trình 01: Cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Giây → rẽ phải Km số 8 → Vành đai 3 → Đường HL13 → Đường DT769 → Phà Cát Lái → TPHCM.

Lộ trình 02: Cao tốc TPHCM Long Thành Dầu Giây → Quốc lộ 51 → Quốc lộ 1 → cầu Đồng Nai → Quốc lộ 1 → Xa lộ Hà Nội → TPHCM.

Lộ trình 03: Cao tốc TPHCM Long Thành Dầu Giây về TPHCM tránh nút giao An Phú → nhánh xuống tại vành đai 2 → Võ Chí Công → Đồng Văn Cống → Phan Văn Đáng → Trương Văn Bang → Tạ Hiện → Trần Quý Kiên → Mai Chí Thọ.

18. Ngã tư Tây Hòa, phường Thủ Đức:

Lộ trình 01: Hướng Cầu Sài Gòn đi → Võ Nguyên Giáp → Trần Não → Song Hành → Nguyễn Hoàng → Lương Định Của → Song hành cao tốc → Đỗ Xuân Hợp → Nguyễn Duy Trinh → Võ Chí Công → Đường D1 → Khu CNC → Xa lộ Hà Nội → Cầu Đồng Nai.

Lộ trình 02: Hướng Cầu Sài Gòn đi → Võ Nguyên Giáp → Trần Não → Song Hành → Nguyễn Hoàng → Lương Định Của → Mai Chí Thọ → Liên Phường → Võ Chí Công → Đường D1 → Khu CNC → Xa lộ Hà Nội → Cầu Đồng Nai.

Lộ trình 03: Hướng Đồng Nai về → Xa lộ Hà Nội → Võ Nguyên Giáp → Nguyễn Văn Bá → Đường số 2 → Kha Vạn Cân → Phạm Văn Đồng → Cầu Bình Lợi → Nguyễn Xí → Đinh Bộ Lĩnh → Điện Biên Phủ (xe ô tô con và xe máy).

19. Quốc lộ 1A + Nguyễn Xiển (Cầu vượt Tân Vạn):

Lộ trình 01: Xa lộ Hà Nội → rẽ phải vào đường D1 → đi thẳng D1 → rẽ phải vào đường D2 → đi thẳng để lưu thông về hướng đường Cao tốc Long Thành → Dầu Giây để di chuyển về tỉnh Đồng Nai.

Lộ trình 02: Xa lộ Hà Nội → lên Cầu vượt Trạm 2 → đi vào đường Đỗ Mười – tiếp tục đi thẳng Đỗ Mười → rẽ phải vào đường Hoàng Cầm → đi thẳng Hoàng Cầm → lưu thông trên tuyến Quốc Lộ 1K → đi thẳng Quốc Lộ 1K → qua Cầu Hóa An → về Đồng Nai.

20. Đoạn qua phường Phú Mỹ đến giáp ranh tỉnh Đồng Nai (từ Km 37+400, phường Phú Mỹ đến Km 45+300, Quốc lộ 51), phường Phú Mỹ:

Lộ trình 01: Quốc lộ 51, hướng từ Phường Phú Mỹ đi Xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai đến Km41+200 QL51 (Ngã ba Mỹ Xuân) rẽ phải vào đường TL Võ Văn Kiệt (tên thường gọi Mỹ Xuân – Ngãi Giao) đến Km30+450 QL56 (Vòng xoay Ngãi Giao) rẽ trái đi vào QL56 hướng Cẩm Mỹ, Đồng Nai đến QL1 đi Ngã Ba Dầu Giây.

Lộ trình 02: Quốc lộ 51, hướng từ Phường Tân Hải đi Xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai đến Km54+100 QL51 (Ngã ba Hội Bài) rẽ phải đường TL992 (tên thường gọi Hội Bài – Phước Tân) đến Km36+500 QL56 (Vòng xoay Đức Mỹ) rẽ trái đi vào QL56 hướng Cẩm Mỹ, Đồng Nai đến QL1 đi Ngã Ba Dầu Giây.

Lộ trình 03: Quốc lộ 51, hướng từ Xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai đi Phường Phú Mỹ đến Km 38+200 (KCN Mỹ Xuân A) rẽ phải vào cổng KCN đến các giao lộ tùy tình hình lưu lượng rẽ trái đi các đường song hành với QL51.

21. Giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng:

Lộ trình 01: Hướng từ Bình Chánh (cũ) đi Nhà Bè (cũ)

+ Tuyến 1 (ưu tiên cho xe nhỏ): Nguyễn Văn Linh → rẽ phải vào Lê Văn Lương → tiếp tục đi thẳng về Nhà Bè (cũ).

+ Tuyến 2 (xe tải, container): Nguyễn Văn Linh → rẽ phải vào Quốc lộ 50 → Nguyễn Bình → Lê Văn Lương → Nhà Bè (cũ).

Lộ trình 02: Hướng từ Nhà Bè (cũ) đi Bình Chánh (cũ)

+ Tuyến 1: Lê Văn Lương → Nguyễn Bình → Quốc lộ 50 → Nguyễn Văn Linh.

+ Tuyến 2 (xe nhỏ): Lê Văn Lương → Nguyễn Văn Linh (qua cầu Rạch Đỉa).

Lộ trình 03: Hướng từ quận 4 (cũ) qua Nguyễn Hữu Thọ đi Bình Chánh (cũ)

Nguyễn Hữu Thọ → Phạm Hữu Lầu → Huỳnh Tấn Phát → Nguyễn Văn Linh → Bình Chánh.

Lộ trình 04: Hướng từ Q.7 (cũ) (Phú Mỹ Hưng) đi Nhà Bè (cũ)

+ Tuyến 1: Lê Văn Lương → Nguyễn Bình → Nhà Bè.

+ Tuyến 2: Trần Trọng Cung → Huỳnh Tấn Phát → Nhà Bè.

22. Giao lộ Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng, phường Bình Hưng:

Lộ trình 01 - Hướng từ Bến xe Quận 8 về Nguyễn Văn Linh: Cầu Nhị Thiên Đường → Phạm Thế Hiển → Cầu Rạch Ông → 903 Trần Xuân Soạn ra Đường Đ1 → Nguyễn Văn Linh hoặc 903 Trần Xuân Soạn → Nguyễn Thị Thập → Nguyễn Văn Linh.

Lộ trình 02 - Hướng từ Cầu Chánh Hưng ra Nguyễn Văn Linh: Cầu Chánh Hưng → rẽ phải Lê Quyên → rẽ phải Dương Quang Đông → Phạm Thế Hiển → Cầu Rạch Ông → 903 Trần Xuân Soạn ra Đường Đ1 → Nguyễn Văn Linh hoặc 903 Trần Xuân Soạn → Nguyễn Thị Thập → Nguyễn Văn Linh.

Lộ trình 03 - Hướng từ Quận 7 (cũ) về Bình Chánh (cũ): Nguyễn Văn Linh → rẽ phải Phạm Hùng → rẽ trái Tạ Quang Bửu → rẽ phải Quốc lộ 50 → rẽ trái Phạm Thế Hiển → rẽ trái Trịnh Quang Nghị → rẽ phải Nguyễn Văn Linh hoặc đi thẳng Phạm Thế Hiển ra Nguyễn Văn Linh (cầu Cần Giuộc).

23. Giao lộ Quốc lộ 50 - Nguyễn Văn Linh, phường Bình Hưng:

Lộ trình 01 - Lộ trình thay thế khi xảy ra ùn ứ trên tuyến Văn Tiến Dũng (chiều từ TP.HCM đi Tây Ninh): QL50 → Nguyễn Văn Linh rẽ phải Nguyễn Văn Linh → rẽ trái vào Trịnh Quang Nghị → đi thẳng Trịnh Quang Nghị hoặc rẽ phải vào đường song hành QL50 ra Văn Tiến Dũng.

Lộ trình 02 - Hướng từ Bình Chánh (cũ) về Quận 9 (cũ) dành cho xe ô tô con và xe mô tô: Nguyễn Văn Linh rẽ trái vào Trịnh Quang Nghị → rẽ phải tại Phạm Thế Hiển → Dương Bá Trạc → đường số 4 → Nguyễn Thị Thập hoặc lưu thông trên Phạm Thế Hiển đến Trần Xuân Soạn.

24. Ngã tư Bốn xã, phường Bình Trị Đông:

Lộ trình 01: Lê Văn Quới → Miếu Bình Đông.

Lộ trình 02: Thoại Ngọc Hầu (Hẻm 364 Thoại Ngọc Hầu) → Hẻm 102 Bình Long, ra Bình Long.

Lộ trình 03: Phan Anh → Lý Thánh Tông → Tô Hiệu.

25. Giao lộ Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú - Quách Điêu, phường Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc:

Lộ trình 01:

+ Hướng Vĩnh Lộc đi Nguyễn Thị Tú: Vĩnh Lộc → Lại Hùng Cường → Võ Văn Vân → Liên ấp 3-4 → Đường Ranh Bình Tân → Liên khu 4-5 → KDC Vĩnh Lộc → Nguyễn Thị Tú.

+ Hướng Nguyễn Thị Tú đi Vĩnh Lộc: Nguyễn Thị Tú → Đường số 5 KCN Vĩnh Lộc → Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc → Thới Hòa → Quách Điêu → Dân Công Hỏa Tuyến → Kênh Trung ương → Vĩnh Lộc.

Lộ trình 02:

+ Hướng Vĩnh Lộc đi Nguyễn Thị Tú: Vĩnh Lộc → Lại Hùng Cường → Võ Văn Vân → Đường số 3A (hoặc Đường 3B) → Liên khu 4-5 → KDC Vĩnh Lộc → Nguyễn Thị Tú.

+ Hướng Nguyễn Thị Tú đi Vĩnh Lộc: Nguyễn Thị Tú → Đường số 5 KCN Vĩnh Lộc → Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc → Thới Hòa → Quách Điêu → Liên Ấp 2-6 → Kênh Trung ương → Vĩnh Lộc.

Lộ trình 03:

+ Hướng Vĩnh Lộc đi Nguyễn Thị Tú: Vĩnh Lộc → Lại Hùng Cường → Võ Văn Vân → Liên Ấp 123 → Tây Lân → Lê Đức Anh → Nguyễn Thị Tú.

+ Hướng Nguyễn Thị Tú đi Vĩnh Lộc: Nguyễn Thị Tú → Đường số 5 KCN Vĩnh Lộc → Đường số 1 KCN Vĩnh Lộc → Vĩnh Lộc → Phạm Thị Nghĩ → Quách Điêu → Liên ấp 2-6 → Kênh Trung Ương → Vĩnh Lộc.

26. Khu vực Cầu Xáng trên đường Trần Văn Giàu, phường Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi:

Lộ trình 01:

+ Hướng TP.HCM đi Tây Ninh: Trần Văn Giàu → Thanh Niên → Đặng Công Bỉnh → Nguyễn Văn Bứa → DT824 (hoặc DT823B) → DT825 → Trần Văn Giàu.

+ Hướng Tây Ninh đi TP.HCM: Trần Văn Giàu → DT825 → Cổng Cụm KCN Hải Sơn-Làng Sen → DT823B → DT824 → Nguyễn Văn Bứa → Đặng Công Bỉnh → Thanh Niên → Trần Văn Giàu.

Lộ trình 02:

+ Hướng TP.HCM đi Tây Ninh: Trần Văn Giàu → Vĩnh Lộc → Quách Điêu → Dương Công Khi → Nguyễn Văn Bứa → DT824 (hoặc DT823B) → DT825 → Trần Văn Giàu.

+ Hướng Tây Ninh đi TP.HCM: Trần Văn Giàu (Cầu Đôi) → Đường vào KCN An Hạ → An Hạ → Nguyễn Văn Bứa → Đặng Công Bỉnh → Thanh Niên → Trần Văn Giàu.

Lộ trình 03:

+ Hướng TP.HCM đi Tây Ninh: Trần Văn Giàu → Võ Văn Vân → Vĩnh Lộc → Quách Điêu → Dương Công Khi → Nguyễn Văn Bứa → DT824 (hoặc DT823B) → DT825 → Trần Văn Giàu.

+ Hướng Tây Ninh đi TP.HCM: Trần Văn Giàu (Cầu Đôi) → Đường vào KCN An Hạ → An Hạ → Nguyễn Văn Bứa → Dương Công Khi → Quách Điêu → Vĩnh Lộc → Trần Văn Giàu.

27. Đường Nguyễn Văn Bứa (đoạn từ cầu Lớn đến Ngã ba Giồng), phường Bà Điểm, Xuân Thới Sơn:

Lộ trình 01:

+ Hướng từ Tây Ninh (tỉnh Long An cũ): DT823 → Tỉnh Lộ 8 → Phan Văn Khải → Lê Quang Đạo.

+ Hướng từ TP.HCM đi Tây Ninh (tỉnh Long An cũ): Lê Quang Đạo → Phan Văn Khải → Tỉnh Lộ 8 → DT823.

Lộ trình 02:

+ Hướng từ Tây Ninh (tỉnh Long An cũ): Tỉnh Lộ 10 → Lê Đức Anh.

+ Hướng từ TP.HCM đi Tây Ninh (tỉnh Long An cũ): Lê Đức Anh → Tỉnh Lộ 10.

Lộ trình 03:

+ Hướng từ Tây Ninh (tỉnh Long An cũ): DT824 → DT823B → Tỉnh Lộ 8 → Phan Văn Khải → Lê Quang Đạo.

+ Hướng từ TPHCM đi Tây Ninh (tỉnh Long An cũ): Lê Quang Đạo → Phan Văn Khải → Tỉnh Lộ 8 → DT823B → DT824.

28. Cầu Phú Cường, phường Thủ Dầu Một:

Lộ trình 01: (chỉ dành cho xe mô tô) Ngã năm Phước Kiến (QL13) → ĐT744 (Nguyễn Chí Thanh) → Ngã tư Phú Thứ → Bến đò Cá Lăng → Củ Chi → Tỉnh lộ 15.

Lộ trình 02: Ngã năm Phước Kiến (QL13) → ĐT744 (Nguyễn Chí Thanh) → cầu Bến Súc → Tỉnh lộ 15.

29. Khu vực Cầu Bình Điền (chiều Tây Ninh đi TPHCM), Phường Bình Tân, Tân Tạo, Tân Nhựt:

Lộ trình 01: Cao tốc TPHCM → Trung Lương (hoặc Lê Khả Phiêu) → Võ Trần Chí → Thế Lữ (hoặc Trần Đại Nghĩa, hoặc Trần Văn Giàu) → Lê Khả Phiêu (hoặc Lê Đức Anh) → Đi về các tỉnh Miền Đông Nam bộ hoặc trung tâm thành phố.

Lộ trình 02: Cao tốc TP HCM → Trung Lương (hoặc Lê Khả Phiêu) → Bùi Thanh Khiết (hoặc Đường Tân Túc) → Nguyễn Hữu Trí → Cầu Chợ Đệm → Nguyễn Cửu Phú → Hưng Nhơn (hoặc Trần Đại Nghĩa, hoặc Trần Văn Giàu, hoặc Tỉnh Lộ 10) → Lê Khả Phiêu (hoặc Lê Đức Anh) → Đi vào trung tâm thành phố hoặc về các tỉnh Miền Đông Nam bộ.

Lộ trình 03: Cao tốc TPHCM → Trung Lương (hoặc Lê Khả Phiêu) → Bình Thuận_Chợ Đệm → Nguyễn Văn Linh → Quốc Lộ 50 (hoặc Phạm Hùng, hoặc Nguyễn Hữu Thọ) → trung tâm thành phố (hoặc các tỉnh Miền Đông Nam Bộ).

30. Từ trung tâm thành phố về các tỉnh Miền Tây, hạn chế đi qua Nút giao An Lạc, phường Cầu Ông Lãnh, Chánh Hưng, Bình Hưng, Phú Định, Tân Nhựt:

Lộ trình 01: Từ trung tâm thành phố → Nguyễn Văn Cừ → Dương Bá Trạc → Đường 9A Khu Trung Sơn → Nguyễn Văn Linh → Vòng xoay Nguyễn Văn Linh_Lê Khả Phiêu → Bình Thuận - Chợ Đệm → Cao tốc TPHCM Trung Lương Mỹ Thuận hoặc rẽ trái tại Vòng xoay để đi vào đường Lê Khả Phiêu và đi về các tỉnh Miền Tây.

Lộ trình 02: Từ trung tâm thành phố → Phạm Hùng → Nguyễn Văn Linh → Vòng xoay Nguyễn Văn Linh-Lê Khả Phiêu → Bình Thuận - Chợ Đệm → Cao tốc TPHCM Trung Lương Mỹ Thuận, hoặc rẽ trái tại Vòng xoay để đi vào đường Lê Khả Phiêu và đi về các tỉnh Miền Tây.

Lộ trình 03: Từ trung tâm thành phố → Quốc Lộ 50 → Nguyễn Văn Linh → Vòng xoay Nguyễn Văn Linh - Lê Khả Phiêu → Bình Thuận - Chợ Đệm → Cao tốc TPHCM Trung Lương Mỹ Thuận hoặc rẽ trái tại Vòng xoay để đi vào đường Lê Khả Phiêu và đi về các tỉnh Miền Tây.

31. Từ Khu vực Bình Dương, Củ Chi về các tỉnh Miền Tây, hạn chế đi qua Nút giao An Lạc, Phường Thủ Dầu 1, Bình Mỹ, Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Hậu Nghĩa, Hòa Khánh, Đức Hòa, Bình Đức, Bến Lức:

Lộ trình 01: Cầu Phú Cường → Đường Tỉnh Lộ 8 → Tây Ninh → DT823 → Đường N2 → Đường DT830 → rẽ trái vào Đường DT830 → Đường DT824 → Vòng xoay An Thạnh → Cao tốc TPHCM Trung Lương Mỹ Thuận → Đi về các tỉnh Miền Tây.

Lộ trình 02: Cầu Phú Cường → Đường Tỉnh Lộ 8 → Tây Ninh → DT823 → Đường N2 → Đường DT830 → rẽ trái vào Đường DT830 → Đường DT824 → Vòng xoay An Thạnh → Đường DT824 → Quốc Lộ 1.

Lộ trình 03: Phan Văn Khải → Đường Tỉnh Lộ 8 → Tây Ninh → DT823 → Đường N2 → Đường DT830 → rẽ trái vào Đường DT830 → Đường DT824 → Vòng xoay An Thạnh → Đường DT824 → Quốc Lộ 1 hoặc Cao tốc TPHCM → Trung Lương.