Những ngày gần đây, tại nhiều tuyến phố du lịch của Đà Nẵng như Hồ Nghinh, Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng…không khó để bắt gặp logo mặt cười “Free Restroom” màu xanh cùng thông điệp “Thoải mái như ở nhà - comfort as home” được dán tại mặt tiền của khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ…Chỉ cần nhìn thấy logo này, người dân, du khách có thể sử dụng nhà vệ sinh hoàn toàn miễn phí, không bắt buộc phải sử dụng dịch vụ của cơ sở.

Anh Lương Thế Toàn, chủ quán Phở gà Thăng Long (đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà) sẵn sàng cho người dân, du khách sử dụng nhà vệ sinh miễn phí

Mô hình “Thoải mái như ở nhà - comfort as home” do UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) triển khai. Đây là hình thức xã hội hoá nhà vệ sinh công cộng nhằm tạo điều kiện cho người dân đi đường và khách du lịch có thể sử dụng nhà vệ sinh, không mất phí, giảm tình trạng vệ sinh không đúng nơi quy định và quảng bá hình ảnh thân thiện của TP Đà Nẵng.

“Thoải mái như ở nhà- comfort as home” dựa trên tinh thần tự nguyện của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú, hỗ trợ khách du lịch sử dụng miễn phí nhà vệ sinh. Các cơ sở kinh doanh đồng ý tham gia sẽ dán logo mô hình ngay mặt tiền cơ sở và khu vực nhà vệ sinh để người dân và du khách có thể thấy, nhận diện.

Hiện tại, nhiều cơ sở dịch vụ kinh doanh ăn uống, lưu trú ở Đà Nẵng đã hưởng ứng tham gia mô hình nhà vệ sinh miễn phí này.

Logo "Thoải mái như ở nhà" được dán ngay mặt tiền của khách sạn để người dân, khu khách dễ dàng nhận diện

Anh Lương Thế Toàn, chủ quán Phở gà Thăng Long (đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà) chia sẻ, ngay khi được giới thiệu, anh đã đồng ý tham gia ngay. Theo anh Toàn, hiện nay thành phố vẫn chưa có nhiều nhà vệ sinh công cộng. Bên cạnh đó, không ít nhà vệ sinh chưa sạch sẽ, khiến nhiều người ái ngại, gây ấn tượng xấu. Chính vì thế, việc các cơ sở kinh doanh tham gia mô hình nhà vệ sinh miễn phí là một mô hình rất hay, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng, thân thiện, mến khách.

“Mô hình này vừa tạo điều kiện cho du khách, vừa quảng bá hình ảnh của quán. Tôi hi vọng sẽ có thêm nhiều cơ sở kinh doanh, nhà hàng trên địa bàn Đà Nẵng cùng tham gia. Đây là cách để quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng đến với du khách”, anh Toàn cho hay.

Để người dân, du khách thực sự cảm thấy “thoải mái như ở nhà” anh Toàn cho biết, anh luôn yêu cầu nhân viên phải thường xuyên kiểm tra, dọn dẹp, giữ gìn nhà vệ sinh sạch, đẹp.

Một nhà hàng hải sản trên đường Võ Văn Kiệt cũng dán logo "thoải mái như ở nhà", sẵn sàng cho người dân, du khách đi nhờ nhà vệ sinh khi có nhu cầu

Chị Phạm Thị Trang, chủ khách sạn New Sky cho biết, từ khi dán logo “thoải mái như ở nhà”, thỉnh thoảng cũng có một số khách đi đường xin sử dụng nhà vệ sinh của khách sạn.

“Bình thường mình cũng rất thoải mái cho khách ghé đi nhờ nhà vệ sinh. Tuy nhiên, việc dán thêm logo nhận diện sẽ giúp du khách, người dân tự tin, thoải mái, không phải ngại ngùng khi có nhu cầu cần giải quyết. Việc hỗ trợ về nhà vệ sinh công cộng sẽ giúp du khách và người dân sử dụng sẽ có ấn tượng tốt hơn về khách sạn”, chị Trang chia sẻ.

UBND quận Sơn Trà cho biết, trước mắt sẽ vận động tối thiểu 50 cơ sở kinh doanh, dịch vụ tham gia thực hiện mô hình dọc các tuyến đường chính phục vụ du lịch, thuộc các phường An Hải Tây, An Hải Đông, An Hải Bắc, Mân Thái và Phước Mỹ.

Phòng Văn hóa - Thông tin của quận Sơn Trà cũng khẩn trương cập nhật thông tin các cơ sở tham gia thực hiện mô hình để công khai lên kênh thông tin, phổ biến cho người dân và khách du lịch biết.

Chỉ cần nhìn thấy logo này, người dân, du khách có thể sử dụng nhà vệ sinh hoàn toàn miễn phí, không bắt buộc phải sử dụng dịch vụ của cơ sở.

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Nguyễn Hoàng Việt, Phó Chủ tịch quận Sơn Trà cho biết, thực ra mô hình xã hội hoá nhà vệ sinh công cộng từng được Đà Nẵng triển khai năm 2015. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh mô hình này bị gián đoạn. Biểu tượng nhận diện mô hình cũng bị hư hỏng, không còn. Do đó, quận Sơn Trà đã tái thực hiện mô hình xã hội hoá nhà vệ sinh công cộng.

“Theo kế hoạch, từ tháng 3-5/2023 quận sẽ vận động, thuyết phục tối thiểu 50 cơ sở tham gia. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại đã vượt xa chỉ tiêu đề ra. Rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp chủ động liên hệ với phường, cán bộ quận, phường xin logo để tham gia mô hình. Mọi người vui vẻ, nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Đây là điều rất đáng mừng. Hiện tại chúng tôi vẫn đang tiếp tục tuyên truyền, vận động nhiều đơn vị tham gia để lan toả mô hình này, góp phần tạo sự tiện lợi, thoải mái cho du khách và lan toả hình ảnh đẹp của Đà Nẵng”, ông Việt chia sẻ.

Ngoài quận Sơn Trà, hiện nay quận Hải Châu cũng đang rà soát, các nhà vệ sinh công cộng hiện có, đầu tư lắp đặt mới các nhà vệ sinh công cộng để phục vụ du khách. Đồng thời, vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hộ dân…cho phép du khách sử dụng nhà vệ sinh công cộng miễn phí.

----------------------------------

Bạn nghĩ sao về mô hình nhà vệ sinh "Thoải mái như ở nhà - Comfort as home" của Đà Nẵng?

Bạn thường đi đây đó và có những kỷ niệm, tình huống thú vị hay khó nói với chiếc WC, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn đến email dulich@vietnamnet.vn. Các bài viết phù hợp sẽ được đăng tải trên chuyên mục Du lịch báo VietNamNet.

Xin trân trọng cảm ơn.