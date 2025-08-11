Bạo lực ở sảnh chung cư Hà Nội vì mâu thuẫn nhỏ

Những ngày qua, liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc mà chỉ vì nóng giận, ứng xử thiếu kiềm chế, không ít người phải đối diện với vòng lao lý.

Đối tượng Đặng Chí Thành tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Mới nhất vào tối 9/8, tại sảnh thang máy B1 chung cư Sky Central (176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội), chỉ vì mâu thuẫn cá nhân giữa hai gia đình, Đặng Chí Thành (SN 1994) đã lao vào hành hung chị N.T. (SN 1997) một cách dã man. Dù những người xung quanh kịp thời can ngăn, hành vi của Thành vẫn gây hoang mang cho cư dân.

Khoảng 0h ngày 10/8, chị N.T. trình báo công an. Đến sáng cùng ngày, Đặng Chí Thành bị triệu tập làm việc. Chiều 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Đặng Chí Thành để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Va chạm giao thông biến thành “cuộc chiến” trên đường

Sáng 4/8, trên đường Vành đai 3 trên cao (Hà Nội), tài xế Bùi Trường Sơn (48 tuổi, quê Thanh Hóa) bức xúc vì cho rằng xe khách không nhường đường, liền nhảy lên cabin, cãi vã và rút chìa khóa xe khách rồi bỏ đi.

Tài xế Bùi Trường Sơn bị tạm giữ hình sự vì rút chìa khóa xe khách trên Vành đai 3. Ảnh: CACC

Hậu quả, khoảng 40 hành khách, trong đó có cả trẻ em, bị mắc kẹt giữa trời nắng hơn 40 độ C. Sơn bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tại TPHCM, trưa 8/8, tại khu vực Hồ Con Rùa, phường Xuân Hòa, ông Đ.H.S. (43 tuổi, quê Cần Thơ) xảy ra va quẹt nhẹ với xe máy do chị C. (25 tuổi) chở bạn. Nóng giận, ông S. chặn đầu, rút chìa khóa xe máy rồi bỏ đi.

Ông Đ.H.S. (tài xế taxi công nghệ) bị cơ quan công an mời làm việc. Ảnh: Cắt từ clip

Clip vụ việc lan truyền trên mạng, khiến cộng đồng phẫn nộ. Sau khi bị triệu tập, ông S. đã xin lỗi và trả lại chìa khóa, nhưng vẫn bị công an củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Trong khi đó, tại Bắc Giang, chiều 13/5, tại xã Đồng Tiến (huyện Yên Thế cũ, Bắc Giang), chị D.T.B.V. (23 tuổi, sinh viên) tố bị ông Phạm Văn T., cán bộ xã, vô cớ hành hung khi đang đi đường. Điều tra ban đầu cho thấy, sau khi bị vượt xe, ông T. đuổi theo, chặn đầu rồi đánh vào mặt và bụng nạn nhân.

Người đàn ông dùng tay chân hành hung chị D.T.B.V. Ảnh cắt từ clip.

UBND xã Đồng Tiến cũ và Phòng Nội vụ huyện đã yêu cầu ông T. giải trình, xác định ông có hành vi nóng giận, thiếu kiềm chế, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cán bộ, đảng viên.

Khi “cái đầu nóng” biến mâu thuẫn nhỏ thành đại họa pháp lý

Luật sư Vũ Anh Tuấn – Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Hà Nội) chia sẻ: Trong cuộc sống, va chạm hay xung đột là điều khó tránh. Lẽ ra, khi xảy ra mâu thuẫn, mỗi người cần bình tĩnh, ứng xử theo chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật. Thế nhưng, không ít trường hợp lại để “cái đầu nóng” lấn át lý trí, biến mâu thuẫn nhỏ thành bi kịch pháp lý.

Những hành vi nêu trên là vi phạm pháp luật.

Để giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đồng thời bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Theo luật sư, nóng giận không phải là lý do để miễn tội, bởi hành vi hành hung có thể bị xử lý về Tội cố ý gây thương tích với mức phạt từ cải tạo không giam giữ đến tù chung thân, tùy theo mức độ thương tích và tình tiết tăng nặng.

Các hành vi như rút chìa khóa, chặn xe, gây cản trở giao thông… có thể bị xử lý về Tội gây rối trật tự công cộng với mức án tối đa lên đến 7 năm tù.

Từ mâu thuẫn nhỏ, chỉ một phút nóng nảy, nhiều người đã tự biến mình thành bị can. Pháp luật không chấp nhận lý do “bức xúc” hay “tức giận” để biện minh cho hành vi vi phạm. Ứng xử văn minh, kiềm chế cảm xúc không chỉ là chuẩn mực đạo đức, mà còn là tấm lá chắn bảo vệ mỗi người khỏi vòng lao lý.