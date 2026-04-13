Tết Chôl Chnăm Thmây là lễ mừng năm mới cổ truyền của đồng bào Khmer, mang đậm màu sắc văn hóa, tín ngưỡng và tinh thần cộng đồng.

Tết Chôl Chnăm Thmây là lễ hội quan trọng nhất trong năm của người Khmer. Ảnh: VNN

Lễ tết thiêng liêng trong đời sống tinh thần người Khmer

Tết Chôl Chnăm Thmây từ lâu đã trở thành một trong những lễ hội quan trọng nhất trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer Nam Bộ. Mỗi năm, khi tiết trời chuyển mùa, những ngôi chùa Khmer lại rộn ràng trong không khí chuẩn bị đón năm mới.

Với người Khmer, đây không đơn thuần là một dịp lễ hội, mà còn là khoảng thời gian thiêng liêng để con người nhìn lại một năm đã qua, gửi gắm ước vọng cho năm mới và bồi đắp sự gắn kết giữa gia đình, phum sóc và cộng đồng.

Điều tạo nên chiều sâu cho Tết Chôl Chnăm Thmây chính là ý nghĩa nhân văn rất rõ nét. Trước hết, đây là dịp đón năm mới, mở ra một chu kỳ mới của thời gian với niềm tin vào sự hanh thông, no đủ và bình an.

Trong quan niệm truyền thống, năm mới không chỉ đánh dấu sự đổi thay của đất trời mà còn là thời điểm để mỗi người làm mới tinh thần, gác lại những điều không vui của năm cũ và hướng đến điều tốt lành phía trước.

Bà con người Khmer đến các chùa dâng cơm, cúng dường cầu phước dịp Tết cổ truyền. Đây cũng là một trong những hoạt động truyền thống diễn ra hàng năm. Ảnh: Phạm Hoàng Giám

Không chỉ đón năm mới, mà còn trở về với gia đình

Bên cạnh ý nghĩa đón năm mới, Tết Chôl Chnăm Thmây còn là dịp thể hiện đạo hiếu và tình cảm gia đình. Vào những ngày này, con cháu trở về sum họp, cùng sửa soạn nhà cửa, chuẩn bị lễ vật, thăm hỏi ông bà, cha mẹ và gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp.

Trong đời sống hiện đại, nhịp sống gấp gáp khiến thời gian dành cho gia đình ngày càng trở nên quý giá. Vì thế, không khí đoàn tụ trong dịp tết cổ truyền càng làm nổi bật vai trò của gia đình như một điểm tựa tinh thần bền vững của mỗi người.

Không chỉ là cái tết của từng gia đình, Chôl Chnăm Thmây còn là cái tết của cộng đồng. Đồng bào Khmer thường đến chùa, gặp gỡ bà con trong phum sóc, cùng tham gia các nghi lễ, hoạt động văn hóa và trò chơi dân gian. Chính không gian sinh hoạt chung ấy giúp các mối quan hệ cộng đồng thêm gắn bó. Những người lớn tuổi được kính trọng, lớp trẻ được nhắc nhớ về truyền thống, còn trẻ em được lớn lên trong bầu không khí chan hòa, vui tươi và đậm đà bản sắc.

Một trong những điểm nổi bật của Tết Chôl Chnăm Thmây là các nghi lễ tại chùa. Với đồng bào Khmer, chùa không chỉ là nơi thực hành tín ngưỡng mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Trong dịp tết, người dân mang lễ vật đến chùa để làm lễ đón năm mới, cầu phúc và tưởng nhớ tổ tiên. Các nghi thức diễn ra trang nghiêm nhưng gần gũi, tạo nên sự giao hòa giữa đời sống tinh thần và sinh hoạt cộng đồng.

Những nghi lễ làm nên chiều sâu văn hóa của Chôl Chnăm Thmây

Trong số các nghi lễ tiêu biểu, dâng lễ vật và dâng cơm là hoạt động mang nhiều ý nghĩa. Đây không chỉ là nét đẹp của đời sống tín ngưỡng mà còn thể hiện lòng thành kính, tinh thần sẻ chia và ý thức hướng thiện.

Qua việc chuẩn bị lễ vật, mỗi gia đình như gửi gắm ước mong về một năm mới no ấm, thuận hòa; đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị đạo đức truyền thống đã gắn bó lâu đời với cộng đồng Khmer.

Một nghi thức khác được nhiều người biết đến là đắp núi cát. Hoạt động này thường diễn ra trong khuôn viên chùa, gắn với quan niệm hướng thiện, tạo phúc và cầu bình an. Những đụn cát được vun lên không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn là hình ảnh biểu trưng cho mong ước tích tụ những điều tốt đẹp ở năm mới. Trong không khí tết, nghi thức ấy vừa trang nghiêm vừa gần gũi, giúp người tham gia cảm nhận rõ hơn sự kết nối giữa con người với cộng đồng và đời sống tâm linh.

Bên cạnh đó, lễ tắm tượng Phật cũng là một nét đẹp giàu biểu tượng. Nghi lễ này gợi nhắc tinh thần thanh sạch, hướng thiện, như một cách gột rửa những điều không may và đón nhận năm mới bằng tâm thế nhẹ nhõm, an lành. Ở góc độ văn hóa, đây là hoạt động giúp người trẻ hiểu hơn về thế giới tinh thần của cộng đồng Khmer, nơi tín ngưỡng không tách rời đời sống mà hiện diện tự nhiên trong từng nhịp sinh hoạt thường ngày.

Các cô gái Khmer duyên dáng trong điệu múa rom vong.

Không khí của Tết Chôl Chnăm Thmây sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi những hoạt động văn hóa, văn nghệ và vui chơi cộng đồng. Sau phần lễ trang nghiêm là phần hội rộn ràng với tiếng cười, âm nhạc và các điệu múa truyền thống. Ở nhiều địa phương, đồng bào Khmer tổ chức múa hát tập thể, biểu diễn nhạc ngũ âm, các trò chơi dân gian, thi đấu thể thao và giao lưu văn nghệ. Những hoạt động này không chỉ tạo nên sắc màu tươi vui cho ngày tết mà còn góp phần bảo tồn các loại hình văn hóa dân gian quý giá.

Trong đó, múa rom vong thường là hình ảnh dễ gợi nhớ nhất khi nhắc đến tết của đồng bào Khmer. Điệu múa vòng tròn uyển chuyển, nhịp nhàng, gắn kết mọi người trong cùng một không gian, tạo cảm giác gần gũi và chan hòa. Không phân biệt già trẻ, nam nữ, chỉ cần bước vào vòng múa là cùng hòa trong niềm vui chung. Đó cũng là một biểu hiện sinh động của tinh thần cộng đồng - giá trị cốt lõi làm nên sức sống bền bỉ của Chôl Chnăm Thmây.

Ẩm thực ngày tết và ký ức văn hóa được trao truyền

Ẩm thực trong dịp tết cũng góp phần làm nên nét riêng của lễ hội này. Mỗi gia đình thường chuẩn bị những món ăn truyền thống để dâng cúng và đãi người thân, khách quý.

Mâm cơm ngày tết không chỉ để thưởng thức mà còn là nơi gắn kết tình thân, nơi những câu chuyện gia đình, chuyện phum sóc được nối dài trong tiếng cười ấm áp. Qua từng món ăn, một phần ký ức văn hóa cũng được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Trong nhịp sống hôm nay, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước sức ép của sự thay đổi, Tết Chôl Chnăm Thmây càng cho thấy vai trò quan trọng như một không gian gìn giữ bản sắc.

Những nghi lễ ở chùa, những lời chúc đầu năm, những điệu múa truyền thống hay những cuộc sum họp gia đình đều góp phần giữ cho đời sống văn hóa Khmer không bị phai nhạt. Quan trọng hơn, đó là dịp để thế hệ trẻ hiểu rằng truyền thống không phải là điều xa xưa đứng yên, mà là dòng chảy đang tiếp tục được nuôi dưỡng trong hiện tại.

Ý nghĩa lớn nhất của Tết Chôl Chnăm Thmây nằm ở chỗ, đây là dịp để con người sống chậm hơn, gần nhau hơn và hướng thiện hơn. Trong không gian vừa thiêng liêng vừa rộn ràng ấy, mỗi người tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, sự ấm áp trong tình thân và niềm tự hào về những giá trị văn hóa mà cộng đồng mình đã gìn giữ qua bao thế hệ.

Qua các nghi lễ, hoạt động cộng đồng và đời sống văn hóa đặc trưng, dịp tết này tiếp tục khẳng định sức bền của bản sắc Khmer trong dòng chảy hiện đại, đồng thời góp phần làm giàu thêm bức tranh văn hóa đa dạng của Việt Nam.