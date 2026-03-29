Thác nước Gunlock nằm ở bang Utah (Mỹ), nổi lên như một hiện tượng thiên nhiên hiếm hoi, khi chỉ xuất hiện vỏn vẹn 4 lần trong suốt 15 năm qua.

Không giống bất kỳ thác nước nào khác, sự “hồi sinh” của thác Gunlock phụ thuộc hoàn toàn vào những điều kiện tự nhiên đặc biệt. Do vậy, mỗi lần dòng thác xuất hiện đều trở thành sự kiện thu hút đông đảo du khách, theo DM.

Nằm trong công viên bang Gunlock, thuộc khu vực Greater Zion, nơi vốn nổi tiếng với những hẻm núi mang sắc đỏ đặc trưng, các khối đá kỳ vĩ và những đụn cát trải dài, thác nước chảy là một cảnh tượng hiếm thấy ở đây. Có những năm, du khách ghé thăm nhưng không thể bắt gặp dù chỉ là một dòng chảy nhỏ.

Điều làm nên sự đặc biệt của thác nước Gunlock nằm ở cơ chế hình thành. Thác chỉ xuất hiện khi hồ chứa rộng phía trên đạt đến mức tràn.

Khi đó, nước sẽ vượt qua con đập và đổ xuống những phiến đá bên dưới, tạo nên khung cảnh ngoạn mục. Trong vòng 15 năm qua, hiện tượng này chỉ xảy ra 4 lần.

Theo ghi nhận, mỗi đợt dòng thác hình thành thường chỉ kéo dài vài tuần, chủ yếu vào cuối mùa đông hoặc đầu mùa xuân. Năm nay, thác nước Gunlock bắt đầu chảy từ cuối tháng 2 và vẫn tiếp diễn rải rác trong tháng 3, với lưu lượng nước thay đổi trong ngày. Đáng chú ý, thời điểm cuối buổi chiều thường là lúc dòng chảy mạnh và đẹp nhất.

Sức hút của hiện tượng hiếm này thể hiện rõ qua lượng khách tăng đột biến. Chỉ trong 9 ngày đầu tháng 3, khu vực đã đón khoảng 10.000 lượt khách, gần bằng tổng lượng khách của cả tháng 3 năm ngoái, khi thác hoàn toàn khô cạn.

Để tận mắt chiêm ngưỡng Gunlock, du khách cần đi bộ khoảng 30 phút. Tuy nhiên, ban quản lý công viên khuyến cáo du khách cần đặc biệt cẩn trọng, bởi các tảng đá quanh khu vực thác thường trơn trượt. Việc nhảy hoặc lặn xuống nước bị nghiêm cấm nhằm đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, mực nước tại thác có thể thay đổi nhanh chóng. Khi lưu lượng tăng cao, các dòng chảy mạnh và xoáy nước ngầm có thể hình thành, tiềm ẩn nguy hiểm cho du khách thiếu kinh nghiệm.