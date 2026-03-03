Hàng nghìn người tham dự nghi thức rước kiệu Bà tại Lễ hội chùa Bà - Thủ Dầu Một, TPHCM chiều 3/3 (Rằm tháng Giêng). Hình ảnh tại công viên ngã sáu Thủ Dầu Một.

Từ 16h, đông đảo người dân đã chen kín trước cổng chùa Bà Thiên Hậu với mong muốn được tận mắt chiêm ngưỡng cộ Bà khi đoàn rước đi qua (cộ hay còn gọi là kiệu).

Đoàn rước kiệu Bà Thiên Hậu khởi hành từ chùa Bà đi vòng quanh nhiều tuyến đường. Đây là điểm nhấn tâm linh, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương mỗi dịp Rằm tháng Giêng.

Điểm mới đáng chú ý của Lễ hội Rước Cộ Bà năm 2026 là tiết mục Du Thần do đoàn Du Thần Kiến Châu biểu diễn, tái hiện đầy đủ nghi thức truyền thống của cộng đồng người Hoa.

Trước đó, lúc 9h BTC đã làm lễ cung nghinh thánh giá. 15h cùng ngày, kiệu Bà được rước qua các tuyến đường trung tâm. Đoàn người xếp hàng nghênh đón, nối nhau thành một đám rước dài, đi trong tiếng trống lân rộn ràng.

Dẫn đầu đoàn là 4 con Hẩu mang tạo hình sư tử rồng vàng - chúa tể của muông thú. Những thanh niên trai tráng cầm cờ hiệu, mang thanh long đao, những đoàn múa lân, đoàn xe gắn hoa, các cô thiếu nữ xinh đẹp trong trang phục rực rỡ gánh những giỏ hoa vải đầy màu sắc... đi trong tiếng kèn trống huyên náo cả một vùng.

Sự huyên náo của một đám rước gợi lên những ước mong về một khởi đầu đầy hứng khởi của năm mới, khơi thông niềm hy vọng bằng những nén nhang thơm hương khói trăm năm.

Năm nay, với tiêu chí tổ chức lễ hội miễn phí, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng miếu Bà Thiên Hậu triển khai phát đồ ăn, nước uống và hỗ trợ xe ôm miễn phí cho người dân, du khách đến tham dự.

Nhiều người vui vẻ khi được "nhận lộc" từ Bà. Khách hành hương về đây không chỉ là người Việt gốc Hoa mà còn ở khắp các tỉnh thành lân cận tới tham dự.

Nhiều người dân địa phương leo lên các cột trên bờ tường rào để chứng kiến lễ rước.

Lễ hội chùa Bà Bình Dương gắn liền với chùa Bà Thiên Hậu - ngôi chùa cổ hơn 100 năm do 4 bang người Hoa gồm Triều Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông và Hẹ sáng lập.