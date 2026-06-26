Tiết mục nghệ thuật trong Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026. Video: Xuân Ngọc

Tối 26/6, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tham dự Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026 tại Quảng trường 16 Tháng 4, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới”.

Tham dự Lễ khai mạc còn có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng ban chỉ đạo Ngày hội Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương.

Về phía tỉnh Khánh Hòa có ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành địa phương. Bên cạnh đó là hàng nghìn người dân và du khách từ khắp nơi tề tựu về quảng trường dự Lễ khai mạc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026. Ảnh: Xuân Ngọc

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, Việt Nam là quốc gia thống nhất của 54 dân tộc, trong đó dân tộc Chăm đóng góp quan trọng vào nền văn hóa Việt Nam với bề dày lịch sử và đời sống văn hóa độc đáo. Văn hóa dân tộc Chăm là một "kho tàng" đặc sắc, bao gồm các công trình kiến trúc tôn giáo, di tích quốc gia đặc biệt và di sản phi vật thể phong phú như lễ hội, nghệ thuật âm nhạc, cùng các làng nghề truyền thống như gốm Bàu Trúc và dệt thổ cẩm. Sự đa dạng trong tín ngưỡng và không gian cư trú đã tạo nên vẻ đẹp riêng của văn hóa dân tộc Chăm, thể hiện tính phong phú và bao dung của nền văn hóa Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân giao nhiệm vụ cho tỉnh Khánh Hòa phát huy vai trò là trung tâm bảo tồn, nghiên cứu và quảng bá văn hóa dân tộc Chăm, kết nối hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển bền vững. Đặc biệt, các cấp chính quyền cần đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch cộng đồng gắn với sinh kế bền vững, nhằm đưa các giá trị văn hóa dân tộc Chăm trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, đại đoàn kết là đường lối chiến lược của Đảng; yêu cầu chăm lo cho đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc Chăm, không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là yêu cầu nhân văn sâu sắc. Bà đề nghị các cấp, ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: phát huy vai trò của người dân trong việc gìn giữ di sản, đổi mới phương thức bảo tồn bằng khoa học công nghệ và gắn kết văn hóa với kinh tế để biến di sản thành động lực phát triển.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng lòng của đồng bào, các giá trị văn hóa dân tộc Chăm sẽ tiếp tục tỏa sáng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông tại buổi Lễ. Ảnh: Xuân Ngọc

Đưa văn hóa dân tộc Chăm thành nguồn lực phát triển bền vững

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI không chỉ tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Chăm mà còn cụ thể hóa quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Khánh Hòa hiện có hơn 95 nghìn đồng bào Chăm, chiếm hơn 50% tổng số người Chăm cả nước. Vì vậy, tỉnh xác định bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc Chăm là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế - xã hội.

Theo ông Hùng, ngày Hội là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất, con người tỉnh Khánh Hòa hiền hòa, hiếu khách; đồng thời giới thiệu các giá trị di sản dân tộc Chăm tiêu biểu như nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh, quần thể di tích Tháp Bà Pô Nagar, Tháp Pô Klong Garai, Tháp Hòa Lai và các bảo vật quốc gia liên quan đến văn hóa dân tộc Chăm.

Chương trình văn nghệ trong Lễ khai mạc. Ảnh: Xuân Ngọc

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, sự kiện trên cũng mở ra cơ hội thúc đẩy liên kết phát triển du lịch văn hóa giữa các địa phương có đồng bào Chăm sinh sống, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao vị thế du lịch Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

Thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; đẩy mạnh số hóa di sản; gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế, du lịch và nâng cao đời sống người dân.

Tỉnh cũng định hướng gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế, du lịch và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Hàng nghìn người dự Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm năm 2026. Ảnh: Xuân Ngọc

Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Khánh Hòa năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, diễn ra từ ngày 26 - 28/6. Ngày hội có sự tham gia của 7 tỉnh, thành phố gồm: Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang, Đắk Lắk và TP.Hồ Chí Minh. Đây là dịp tôn vinh giá trị văn hóa, thể thao truyền thống của đồng bào Chăm; đồng thời tạo không gian giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các địa phương có đông đồng bào Chăm sinh sống.

Những cô gái Chăm đẹp rạng rỡ trong trang phục truyền thống ở lễ hội Katê Lễ hội Katê lớn của đồng bào Chăm chính thức diễn ra trên các đền tháp Chăm ở tỉnh Khánh Hòa với nhiều sắc màu và không gian văn hóa đặc sắc.



