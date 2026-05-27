Từ sớm 27/5, hàng nghìn người Chăm theo đạo Hồi trong những bộ trang phục đẹp nhất tập trung hành lễ Sambahyang Raya tại Thánh đường Jamiul Anwar (phường Chánh Hưng, TPHCM) trong ngày lễ chính của Đại lễ Raya Idil Adha.

Đây là một trong hai kỳ lễ quan trọng nhất trong năm của tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới; là lễ kỷ niệm Đấng Allah hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với Thượng đế và được ban cho vô vàn ân huệ, hồng phúc.

Giáo cả Kim Sô (85 tuổi) cho biết: Ngày lễ hôm nay có tên Tết Roya Haji, nghĩa là “Roya yêu thương”. Vào dịp này, người Chăm ở TPHCM thường dành thời gian để tụ họp gia đình, đi thăm bạn bè, người thân và tặng nhau những món quà ý nghĩa. Trẻ em được bố mẹ mua cho những trang phục mới, còn các bộ đồ cũ được tặng cho người nghèo…

Sau khoảng một giờ cử hành nghi lễ, các tín đồ dành cho nhau những cái bắt tay, ôm chúc mừng với ý nghĩa chào hỏi và bỏ qua những lỗi lầm của nhau trong dịp Tết Roya Haji.

Một tín đồ người châu Phi đã sinh sống tại TPHCM hơn 10 năm hân hoan: "Tôi mong các tín đồ năm mới sẽ đón nhận được nhiều hồng ân mà Đấng Allah ban cho".

Đặc biệt, dịp này cộng đồng tại đây thực hiện Qurban hoặc Aqiqah - nghi thức giết mổ các loại bò, cừu, dê để dâng lễ và phân phát trong cộng đồng các tín đồ để chia sẻ sự gắn bó, niềm hạnh phúc và những điều tốt đẹp mà Đấng Allah đem lại cho mọi người trong năm qua.

Ông Ab Dohalim, Phó ban Quản trị thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar cho biết, tâm điểm của ngày đại lễ chính ở thánh đường Jamiul Anwar là nghi thức hiến tế. Đây là nghi thức bắt buộc trong giáo lý Hồi giáo mà mỗi người cần thực hiện ít nhất một lần trong đời. Theo quy định đạo Hồi, một con dê sẽ tương ứng với một người hiến tế, trong khi một con bò sẽ là sự chung tay của bảy người.

Năm nay, cộng đồng tín đồ tại thánh đường Jamiul Anwar đã quyên góp được 5 con bò, 2 con dê và 1 con cừu để làm lễ hiến tế. Khi nghi thức này hoàn tất, thịt của các con vật sẽ được phân chia và phát cho tất cả mọi người trong cộng đồng, không phân biệt giàu nghèo. Điều này thể hiện sự chia sẻ, đùm bọc - vốn là truyền thống tốt đẹp của người Hồi giáo ở thánh đường.

Cũng vào dịp năm mới này, trẻ con vui vẻ đi khắp xóm để nhận tiền lì xì.

Những người Chăm theo đạo Hồi, nhất là phụ nữ, sẽ diện những bộ đồ mới ra đường. Họ dạo phố, thăm hỏi nhau, chụp hình cùng nhau.

Gia đình chị Nur Ay Nii cùng diện bộ trang phục mới màu đỏ chụp hình bên ngoài cửa Thánh đường.

Các gia đình cùng nhau chụp ảnh lưu niệm dịp năm mới.

Thánh đường Jamiul Anwar là nơi có cộng đồng Hồi giáo đông nhất TPHCM, với khoảng 3.000 tín đồ, chủ yếu là người Chăm từ Châu Đốc, An Giang, di cư lên từ những năm 1960.