Lễ hội Katê, một sự kiện văn hóa truyền thống quan trọng của người Chăm, diễn ra sáng 21/10. Ảnh: X.N

Sáng nay, hàng nghìn đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn cùng người dân và du khách đã đổ về Tháp Pô Klong Garai (tỉnh Khánh Hòa) tham dự lễ hội Katê 2025, sự kiện văn hóa truyền thống quan trọng của người Chăm.

Từ sáng sớm, không khí lễ hội rộn ràng, đầy màu sắc sôi động khi các chức sắc người Chăm dẫn đầu đoàn rước y trang vị “thần vua” Po Klong Garai lên đồi Trầu, nơi có cụm tháp cổ. Đi cùng đoàn là những cô gái Chăm trong trang phục truyền thống, thực hiện điệu múa nghi lễ và đông đảo đồng bào cùng du khách hòa mình vào không khí trang nghiêm.

Người Chăm theo đạo Bàlamôn đổ về Tháp Pô Klong Garai (tỉnh Khánh Hòa) tham dự lễ hội Katê. Ảnh: X.N

Trước nghi lễ chính thức, chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian đặc sắc đã diễn ra sôi động. Tiếng trống Paranưng và kèn Saranai vang vọng cùng những điệu múa duyên dáng của các chàng trai, cô gái Chăm. Màn trình diễn Mã la của đồng bào Raglai cũng góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đầy sắc màu, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phó Cả sư Lưu Sanh Thanh phát biểu chào mừng lễ hội Katê năm 2025. Ảnh: X.N

Mở đầu chương trình, Phó Cả sư Lưu Sanh Thanh đọc diễn văn khai mạc lễ hội, ôn lại truyền thống lịch sử và công lao của vua Pô Klong Garai cùng nét đẹp văn hóa của lễ hội Katê. Trong không gian tháp cổ, các chức sắc thực hiện nghi lễ mở cửa tháp, tắm tượng và thay y phục mới cho tượng thần, thể hiện lòng thành kính với các vị thần và tổ tiên.

Cô gái Chăm duyên dáng, quyến rũ trong lễ hội. Ảnh: N.X

Dưới chân tháp, hàng trăm gia đình Chăm dâng cúng lễ vật truyền thống như ngũ quả, gà luộc, rượu, bánh trái, cầu mong một năm an lành, no đủ.

Còn những cô gái Chăm trong trang phục truyền thống thực hiện điệu múa nghi lễ, đông đảo đồng bào và du khách hòa mình trong không khí trang nghiêm, tạo nên sắc màu cho lễ hội.

Những cô gái Chăm vận trang phục truyền thống đầy màu sắc trong lễ hội Katê. Ảnh: N.X

Về phía địa phương, ông Nguyễn Khắc Hà, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Khánh Hòa đã đến dự lễ hội, tặng quà và chúc mừng các chức sắc cùng đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định luôn quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có người Chăm. Đời sống người dân ngày càng nâng cao, nhiều em đạt thành tích cao trong học tập và công tác. Lãnh đạo tỉnh mong muốn các vị chức sắc tiếp tục phát huy đoàn kết, sáng tạo, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Tổ quốc và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Chăm.

Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chúc mừng các vị chức sắc đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn trong lễ hội. Ảnh: N.X

Lễ hội Katê đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trở thành điểm nhấn quan trọng trong đời sống văn hóa và du lịch của Khánh Hòa và Nam Trung Bộ.

Đồng bào người Chăm theo đạo Bàlamôn bày lễ vật dâng lên các vị thần trong lễ hội Katê. Ảnh: N.X

Năm nay, lễ hội Katê diễn ra từ ngày 20 đến 22/10, với lễ chính vào sáng 21/10 tại ba di tích đền, tháp Chăm: Tháp Pô Klong Garai, Tháp Pô Rômê và Đền Pô Inư Nưgar. Sau lễ, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực, thi viết chữ Chăm, làm gốm và trò chơi dân gian được tổ chức, tạo không khí vui tươi và gắn kết cộng đồng. Lễ hội thu hút đông đảo người dân, nhà nghiên cứu văn hóa và du khách tham gia.