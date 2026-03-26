Đoàn cũng gửi vòng hoa cùng lời chia buồn sâu sắc của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, thư phân ưu của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đến Tổng giáo phận TPHCM và gia quyến Đức Hồng y.

Tham gia đoàn có Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng và lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM.

Tại lễ viếng, chia sẻ với Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM, Thứ trưởng Y Vinh Tơr cho rằng sự ra đi của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn là mất mát lớn của Tổng Giáo phận, của Giáo hội Công giáo Việt Nam và đất nước.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr cũng thay mặt Bộ Dân tộc và Tôn giáo gửi đến Tổng Giám mục, các giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân Tổng Giáo phận TPHCM cùng gia quyến Đức Hồng y Gioan Baotixita lời phân ưu sâu sắc.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr ghi vào sổ tang: “Bộ Dân tộc và Tôn giáo kính viếng Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Tổng giáo phận TPHCM. Đức Hồng y là hình ảnh tiêu biểu của vị mục tử Công giáo trong việc chỉ dẫn linh mục, tu sĩ, giáo dân thực hiện vai trò người giáo dân tốt, người công dân tốt trên con đường đồng hành cùng dân tộc, góp phần quan trọng trong việc xây dựng Giáo hội phát triển. Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo trân trọng những đóng góp của Đức Hồng y trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước”.

Thứ trưởng hỏi thăm, chia sẻ với thân quyến Đức Hồng y.

Trong sáng 26/3, hàng dài người dân, các tổ chức đoàn thể đã tới viếng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Theo kế hoạch, thánh lễ an táng Đức Hồng y sẽ diễn ra vào 8h30 ngày 27/3 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TPHCM.