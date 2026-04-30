Tối 30/4, hàng chục nghìn người dân tập trung về hai bên bờ sông Sài Gòn (TPHCM) chờ xem màn pháo hoa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước.

Nhiều người đến từ sớm mang theo đồ ăn, ngồi trên vỉa hè ven bờ sông Sài Gòn để có chỗ đẹp xem pháo hoa.

Anh Jeff, sống tại Úc, cho biết đã 7 lần đến Việt Nam du lịch. “Việt Nam lúc nào cũng náo nhiệt, hào hứng. Mỗi lần quay lại đều mang đến cho tôi cảm giác như lần đầu, luôn mới mẻ và thú vị”, anh chia sẻ.

Đúng 21h, những loạt pháo hoa đầu tiên được bắn trên bầu trời TPHCM, bung nở thành những dải sáng rực rỡ. Bên dưới, hàng nghìn người đồng loạt vỡ òa, reo hò thích thú...

Chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm, với hơn 1.200 quả pháo tầm cao, 60 dàn pháo tầm thấp và 10 dàn hỏa thuật, tạo nên màn trình diễn rực rỡ, nhiều tầng lớp và chiều sâu.

Anh Võ Như Dũng (phường Hòa Hưng) hào hứng cho biết: “Năm nào pháo hoa dịp 30/4 cũng được đầu tư công phu. Năm nay còn có thêm màn pháo hoa tại tòa nhà Marina FC với hiệu ứng ‘cánh bướm’ mới lạ, rất đẹp mắt.”

Người dân và du khách ghi lại khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ trên bầu trời TPHCM.