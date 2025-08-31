Những ngày gần đây, có hàng vạn người dân từ nhiều địa phương di chuyển đến đường Trường Sa để xếp hàng vào tham quan Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội).

Hàng nghìn ô tô xếp hàng trước khu vực triển lãm. Ảnh: Đình Hiếu

Do khu vực trước tuyến đường dẫn vào triển lãm, hàng nghìn ô tô nối đuôi nhau kéo dài gần 5 km khiến đoạn đường này ùn tắc. Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã điều các tổ công tác cùng xe chuyên dụng đến phân luồng, chống ùn tắc.

Đại úy Tạ Xuân Thực, Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, càng gần ngày 2/9, người dân đổ về Triển lãm thành tựu đất nước càng đông. Lực lượng CSGT bố trí cán bộ, chiến sĩ liên tục ứng trực và phân luồng giao thông.

"Nhiều thời điểm, chúng tôi phải sử dụng ô tô chuyên dụng để gọi loa, hướng dẫn, phân luồng giao thông", Đại úy Tạ Xuân Thực cho biết.

Cũng theo Đại úy Thực, lực lượng CSGT cũng tập trung nhắc nhở, xử lý nghiêm những tài xế ô tô dừng đỗ tràn lan, gây cản trở giao thông quanh khu vực dẫn vào khu tham quan.

CSGT hướng dẫn người dân đi bộ qua đường an toàn để vào khu triển lãm. Ảnh: Đình Hiếu

Còn theo Phòng CSGT Công an Hà Nội, triển lãm mở cửa tự do đến hết ngày 5/9 nên dự báo lưu lượng người và phương tiện sẽ càng đông.

Theo lực lượng chức năng, người dân nên tính toán để tránh di chuyển bằng xe cá nhân. Khuyến cáo người dân khi đến triển lãm, không dừng đỗ dọc đường hoặc đỗ ở nơi trái quy định. Đồng thời, tuyến đường dẫn vào triển lãm không có làn riêng dành cho người đi bộ, do đó khi sang đường mọi người nên tuân theo hướng dẫn của CSGT để đảm an toàn, tránh tai nạn.