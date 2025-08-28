Khoảng 13h ngày 28/8, tại ngã ba Chu Văn An - tỉnh lộ 70 (đoạn trước của Bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội), dù không trong khung giờ cao điểm nhưng giao thông ở đây vẫn lâm vào cảnh ùn tắc kéo dài.

Do ùn tắc, nhiều người điều khiển xe máy đi lên vỉa hè. Dù vậy, tình trạng ùn tắc trên vỉa hè cũng khiến việc lưu thông bất khả thi.

Cũng do ùn tắc kéo dài, giao thông qua khu vực này trở nên hỗn loạn, các phương tiện không tuân thủ làn đường, phần đường đi cắt mặt nhau.

Các tuyến đường lân cận như: phố Phúc La, đường vào Tân Triều, Cầu Bươu... tình trạng ùn tắc kéo dài hàng cây số. Các phương tiện phải nhích từng mét, có thời điểm 'đứng im' không thể di chuyển.

Nguyên nhân ùn tắc tại tuyến đường này là do tại ngã ba Chu Văn An - tỉnh lộ 70 (đoạn trước của bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội) vẫn còn tình trạng ngập nặng.

Một tuyến đường khác cũng lâm vào cảnh ùn tắc kéo dài là đường Quang Trung (phường Hà Đông, Hà Nội), đoạn từ nút giao Bệnh viện đa khoa Hà Đông đến đường Chiến Thắng.

Hàng dài phương tiện xếp hàng để chờ qua ngã tư Quang Trung - phố Chu Văn An (đoạn trước cửa bưu điện Hà Đông).

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, nguyên nhân ùn tắc do một trường đại học nằm trên địa bàn có buổi tổng kết, phát bằng tốt nghiệp nên lượng phương tiện dồn về đông gây xung đột giao thông.

"Đơn vị đã tích cực phân luồng từ 7h sáng để giảm thiểu ùn tắc, đồng thời, hướng dẫn phương tiện chọn các tuyến đường nhánh để tránh để xung đột giao thông", đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết.