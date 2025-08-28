Tối 28/8, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vụ tai nạn giữa 3 ô tô trên cầu Thăng Long đã khiến giao thông ùn tắc hơn 10km.

Theo đó, vào giờ cao điểm buổi chiều cùng ngày, 3 ô tô mang biển kiểm soát: 30H-429.XX, 89A-317.XX và 30A-411.XX va chạm liên hoàn trên cầu Thăng Long.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cầu Thăng Long. Ảnh: Cục CSGT

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 3 ô tô bị hư hỏng, đồng thời gây ùn tắc hơn 10km trên vành đai 3 trên cao (từ xã Phúc Thịnh đến phường Cầu Giấy, Hà Nội).

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Cục CSGT cho biết, đơn vị đã nhiều lần cảnh báo về một số lái xe thiếu ý thức khi điều khiển phương tiện dẫn đến tình trạng vượt ẩu, luồn lách, sẵn sàng vi phạm các quy tắc giao thông, không giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước... gây tai nạn giao thông.

"Hậu quả của những vụ tai nạn như thế không chỉ dừng ở thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng người tham gia giao thông khác. Thêm vào đó, hàng nghìn phương tiện phải đứng im do ùn tắc kéo dài nhiều giờ đồng hồ, kéo theo sự tiêu tốn về thời gian của mỗi cá nhân, nhiên liệu, hao mòn phương tiện, ô nhiễm môi trường…", đại diện Cục CSGT đánh giá.

Vị đại diện này cũng cho biết, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT đã có chỉ đạo đơn vị chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất sửa các quy định của pháp luật theo hướng tăng nặng trách nhiệm của các lái xe do vi phạm quy tắc giao thông gây ra tai nạn, dẫn đến ùn tắc kéo dài, xử lý nghiêm tùy theo tính chất, mức độ của vụ việc.

Theo đó, phạt tiền ở mức cao nhất đối với khung tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đồng thời, còn xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi gây cản trở giao thông đường bộ.