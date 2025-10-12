Sáng 12/10, sau lễ truy niệm trang trọng tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TPHCM), đoàn xe phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã di chuyển đến chùa Linh Phong Thiền Uyển (phường Vũng Tàu, TPHCM).

Kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh được cung thỉnh tiến vào chùa Linh Phong Thiền Uyển trong không khí trang nghiêm. Đây là ngôi chùa do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh khai sơn vào khoảng năm 1988.

Ghi nhận của PV VietNamNet, từ rất sớm, đông đảo tăng ni và phật tử thập phương đã có mặt tại chùa Linh Phong Thiền Uyển để nghinh đón kim quan và dâng hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Dọc tuyến đường, nhiều người dân đã đứng hai bên chắp tay tưởng niệm, tiễn đưa Hòa thượng trong niềm xúc động.

Một số phật tử cho biết họ di chuyển từ các tỉnh thành xa về để được tận tay dâng nén tâm hương, tiễn biệt bậc cao tăng khả kính.

Đoàn cung nghinh với cờ phướn, nghi trượng trang nghiêm trong dòng người tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh tại chùa Linh Phong Thiền Uyển.

Không khí trang trọng, thành kính bao trùm khắp khuôn viên chùa, nhiều phật tử chắp tay hành lễ, bày tỏ lòng tri ân đối với vị Trưởng lão Hòa thượng có nhiều đóng góp to lớn cho Giáo hội và Phật giáo Việt Nam.

Chư ni thành kính đứng hai hàng trên lối dẫn vào bảo tháp, tay nâng đóa sen trắng chờ cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Ni chúng và các em nhỏ trong y vàng đồng quỳ dâng hoa sen, trang nghiêm tưởng niệm.

Đến khoảng 10h50, kim quan Trưởng lão Hòa thượng được phụng thỉnh và hạ đặt trang nghiêm trước khu vực bảo tháp. Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh được an vị trang nghiêm trước bảo tháp, phủ đầy hoa vàng - biểu trưng cho đạo hạnh và công đức.

Hàng dài phật tử, người dân lần lượt xếp hàng, kính cẩn cúi đầu viếng, niệm Phật, bày tỏ lòng tôn kính trước khi kim quan được cung thỉnh vào nhập bảo tháp theo nghi thức Phật giáo.

Không gian nhập bảo tháp được trang hoàng bằng hoa trắng và nến sáng, phía sau là chân dung Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh cùng lời dạy để lại cho hàng hậu học, tạo nên khoảnh khắc trang nghiêm, lắng đọng trước giờ an vị kim quan.

Tại lối lên chùa, hình ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh cùng bài kệ được trưng bày trang trọng, nhắc nhớ giáo lý vô thường và trí tuệ thâm sâu Ngài để lại cho hậu thế, dẫn dắt bước chân tăng ni, phật tử vào lễ cung thỉnh kim quan.