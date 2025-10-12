Lễ truy niệm diễn ra trang nghiêm tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TPHCM).

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch lúc 4h30 ngày 8/10/2025 (ngày 17/8 năm Ất Tỵ), tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, trụ thế 94 năm, hạ lạp 74 năm.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh xuất gia năm 15 tuổi, được tổ Thích Thanh Khánh ở tổ đình Trung Hậu (Vĩnh Phúc, nay thuộc Hà Nội) thế độ. Ngài là bậc trưởng lão đồng thời với đức đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cố đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917 - 2021). Kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh được cung tống nhập tháp tại Linh Phong Thiền Uyển, số 122 Phan Chu Trinh, phường Vũng Tàu, TPHCM sau lễ truy niệm.

Chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam cung kính hộ niệm, tiễn đưa Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Q.H

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM cử hành lễ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam dâng lời tưởng niệm, tiễn đưa trưởng lão hòa thượng Phó pháp chủ

Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Q.H

Hàng trăm tăng ni, phật tử và người dân chắp tay tiễn đưa vị trưởng lão cả đời vì đạo pháp - dân tộc. Ảnh: Q.H

Theo Ban tổ chức tang lễ, trong 5 ngày, đã có hơn 100 phái đoàn đại diện Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các ban viện Trung ương, Phân ban Ni giới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM và các tỉnh, thành; cùng các bộ, ban, ngành Trung ương, TPHCM, chư tăng ni, phật tử và các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước đến viếng tang, gửi vòng hoa, điện phân ưu, cầu nguyện giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế – Tài chính Trung ương cho biết: Toàn bộ tiền phúng điếu của các phái đoàn và cá nhân sẽ được sử dụng để cứu trợ đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Đây là nghĩa cử mang ý nghĩa tiếp nối hạnh nguyện từ bi, nhập thế cứu khổ của Trưởng lão Hòa thượng khi còn sinh thời.