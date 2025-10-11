Tổng đài quá tải, đội cứu hộ hoạt động không nghỉ ngơi

Ghi nhận sau khi nước lũ tại Thái Nguyên bắt đầu rút, các đường dây nóng của những trung tâm cứu hộ ô tô trong khu vực và lân cận như Hà Nội đều rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Điện thoại reo liên tục, yêu cầu cứu hộ tăng đột biến khiến nhiều đơn vị gần như phải hoạt động hết công suất.

Các xe cứu hộ hoạt động cả ngày lẫn đêm để giải cứu xe ngập nước tại Thái Nguyên. Ảnh: Nam Khánh

Ông Bùi Xuân Duyên, Giám đốc Trung tâm cứu hộ 116 chia sẻ: “Trong mấy ngày qua, sau khi Hà Nội vừa trải qua mưa lớn thì đến lượt Thái Nguyên ngập sâu. Lượng cuộc gọi tăng gấp 5–7 lần ngày thường, anh em không có lúc nào nghỉ tay.”

Tình trạng tương tự diễn ra tại các hệ thống cứu hộ toàn quốc khác. Bà Trần Thị Thủy, phụ trách dự án "VETC Cứu Hộ" tại Thái Nguyên của Công ty TNHH Thu phí tự động - VETC thuộc TASCO cho biết: "Trung bình mỗi ngày VETC tiếp nhận 200-300 yêu cầu trên toàn quốc. Nhưng trong đợt bão này, con số tăng lên 2-3 lần. Không chỉ Thái Nguyên mà các tỉnh lân cận như Lạng Sơn, Bắc Ninh hay một phần Hà Nội cũng chịu ảnh hưởng nặng.”

Khắp các tuyến đường ngập nước ở Thái Nguyên, hình ảnh đoàn xe cứu hộ nối đuôi nhau làm việc xuyên đêm đã trở nên quen thuộc. Dù khu vực trung tâm thành phố nước đã rút, nhưng nhiều tuyến đường từ Hà Nội lên Thái Nguyên vẫn còn ngập sâu, di chuyển rất khó khăn.

Ưu tiên của các đơn vị cứu hộ giao thông là đưa các phương tiện ra khỏi vùng ngập nước một cách an toàn nhất có thể. Ảnh: VTEC

Anh Hoàng Anh, lái xe cứu hộ của VTEC đang làm việc tại phường Phan Đình Phùng (TP Thái Nguyên) chia sẻ: “Ưu tiên số một là đưa xe ra khỏi vùng ngập an toàn nhất có thể. Xe quá đông, anh em chia ca vừa làm vừa nghỉ ngay trên cabin. Không ai dám tắt máy điện thoại vì sợ bỏ lỡ cuộc gọi khẩn cấp.”

Đại diện trung tâm Cứu hộ 116 cho biết, chi phí cứu hộ hiện dao động 1,5-2 triệu đồng cho quãng đường 15-20km. Nếu đưa xe từ Thái Nguyên về Hà Nội, nhiều chủ xe chấp nhận trả 3,5-7 triệu đồng, thậm chí cao hơn, nhưng vẫn khó thuê được vì lực lượng cứu hộ đang “quá tải toàn diện”. Hàng ngàn ô tô bị chết máy, hư hỏng nặng do ngập bùn, nằm la liệt tại các tuyến phố và điểm đỗ tạm.

Phía VETC cũng cho biết đã điều động 15 xe kéo và 10 xe nước sạch hỗ trợ người dân hút nước, sơ cứu xe, vận chuyển về gara. Nhưng chỉ trong ngày đầu tiên, đã có hơn 350 yêu cầu cứu hộ, con số này tiếp tục tăng theo từng giờ.

Ấm lòng những "chuyến xe 0 đồng" san sẻ khó khăn

Giữa lúc khó khăn, nhiều đơn vị đã lựa chọn không tăng giá, thậm chí miễn phí cứu hộ cho người dân vùng lũ. Trung tâm VETC Cứu Hộ thông báo nhận kéo miễn phí xe ngập nước tại Thái Nguyên trong bán kính 20km về các xưởng sửa chữa lân cận.

Đại lý Hyundai Đông Đô cũng triển khai chương trình hỗ trợ khẩn cấp. Đại diện của đại lý này cho biết: “Thiệt hại của các chủ xe là rất lớn. Chi phí sửa xe ngập nặng, đặc biệt là ngập bùn nhiều ngày, có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Vì vậy, chúng tôi miễn phí chi phí cứu hộ từ Thái Nguyên về Hà Nội dành riêng cho khách hàng Hyundai.”

Một số đơn vị và đại lý ô tô đã quyết định hỗ trợ miễn phí cứu hộ cho các chủ xe gặp nạn ở Thái Nguyên. Ảnh: Nam Khánh

Chị Lê Thu Hà (Thái Nguyên), một trong những chủ xe Hyundai được hỗ trợ, xúc động nói: "Xe tôi bị ngập gần hết nóc, tôi đã rất hoang mang. Khi gọi cứu hộ và được biết họ sẽ kéo xe về Hà Nội miễn phí, tôi thực sự rất biết ơn. Giữa lúc thiên tai bối rối thế này, sự giúp đỡ đó thật đáng quý."

Lời khuyên dành cho các chủ xe ngập nước

Các chuyên gia kỹ thuật cảnh báo, xe ngập nước tuyệt đối không được khởi động. Việc cố đề máy có thể gây thủy kích và phá hỏng động cơ. Thay vào đó, hãy tháo cọc âm của bình ắc quy để ngắt nguồn điện, tránh chập điện. Chụp lại hình ảnh hiện trường để làm bằng chứng bảo hiểm. Sau đó, nhanh chóng gọi cho các đơn vị cứu hộ chuyên nghiệp để đưa xe đến gara sửa chữa ô tô uy tín.

Sự chung tay của các đơn vị cứu hộ không chỉ giúp giải quyết vấn đề trước mắt mà còn lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, góp phần giúp người dân Thái Nguyên sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!