Các gara sửa chữa xe hơi ở nhiều phường thuộc tỉnh Thái Nguyên bắt đầu trong tình trạng quá tải, khi nhiều xe bị ngâm nước lũ hơn 3 ngày được đưa đến phục hồi.

Những chiếc xe chưa thể đưa đến cơ sở sửa chữa, để ở khu dân cư, được chủ dán giấy che biển kiểm soát.

Tại phường Phan Đình Phùng, một chiếc Hyundai được chủ thuê xe cẩu đến chở đi nhưng trọng tải của chiếc cẩu này không đủ. Sau đó, chiếc cẩu đã rời đi nơi khác.

Đường phố trung tâm nườm nượp cảnh xe cứu hộ nối đuôi nhau đến điểm chở ô tô ngập nước.

Có những chiếc xe cứu hộ kéo luôn cả hai ô tô về gara.

Phần lớn xe được chủ hoặc nhân viên cứu hộ bọc biển kiểm soát cẩn thận để giữ kín thông tin xe ngập nước.

Cũng có những xe bùn đất đã phủ kín biển số.

Chiều 10/10, nhiều tuyến phố phường Phan Đình Phùng vẫn còn ngập nhẹ.

Một chiếc Hyundai i10 được bọc nilon biển kiểm soát nhưng vẫn lộ rõ số.

Nhiều xe được cứu hộ chở về Hà Nội, nhưng cũng có xe được đưa đến gara ngay tại trung tâm tỉnh Thái Nguyên.

Chiếc Mitsubishi Outlander sau khi được phun rửa sạch sẽ, bọc kín biển kiểm soát chở về phía phường Bắc Kạn.

Nhiều khu vực, xe cứu hộ trong khi đang chuyên chở xế hộp ngập nước đến gara đã bị ách lại do bùn đất dày ảnh hưởng đến giao thông.

Cảnh chở ô tô bị ngập nước trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên diễn ra khá phổ biến, khi các gara ở địa phương này bị quá tải, nhiều xe được chở đi các tỉnh lân cận để phục hồi, sửa chữa.