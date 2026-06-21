Ủy ban bảo vệ người tiêu dùng tại Himachal Pradesh, Ấn Độ đã yêu cầu hãng xe Tata Motors phải đổi một chiếc Tata Harrier mới hoặc hoàn trả toàn bộ số tiền mua xe cho khách hàng sau khi xác định mẫu SUV này tồn tại lỗi từ nhà sản xuất.

Theo phán quyết của Ủy ban Giải quyết tranh chấp người tiêu dùng bang Himachal Pradesh, Tata Motors phải cung cấp cho khách hàng một chiếc Harrier mới cùng phiên bản hoặc phiên bản cao hơn. Trường hợp không thực hiện, hãng xe phải hoàn trả 2,14 triệu Rupee (khoảng 650 triệu đồng) kèm lãi suất 9% mỗi năm.

Hãng ô tô lớn phải đổi xe mới hoặc hoàn tiền cho khách vì bán xe SUV liên tục lỗi.

Ngoài ra, nhà sản xuất ô tô lớn nhất Ấn Độ còn bị yêu cầu bồi thường 100.000 Rupee (khoảng 30 triệu đồng) vì những tổn thất tinh thần mà khách hàng phải chịu, cùng 15.000 Rupee chi phí tố tụng.

Vụ việc bắt nguồn từ khi ông Krishan Lal Kapoor, cư dân tại bang Himachal Pradesh, mua một chiếc Tata Harrier XZA+ Dark Edition đời 2022 với giá 2,14 triệu Rupee (khoảng 650 triệu đồng vào tháng 5/2022.

Theo đơn khiếu nại, chỉ sau khoảng 1.000km vận hành đầu tiên, chiếc SUV đã xuất hiện tiếng động bất thường và hiện tượng rung lắc từ hệ thống lái. Xe được đưa tới đại lý ủy quyền để kiểm tra và toàn bộ cụm trợ lực lái đã phải thay mới theo chế độ bảo hành.

Tuy nhiên, sau khi sửa chữa, các vấn đề liên quan đến hệ thống lái vẫn tiếp tục tái diễn, đặc biệt khi xe vận hành ở tốc độ cao trên đường cao tốc. Chủ xe cho rằng điều này ảnh hưởng trực tiếp tới mức độ an toàn trong quá trình sử dụng.

Không chỉ gặp lỗi hệ thống lái, chiếc Harrier còn hai lần bị đứt dây đai cam trong thời gian sử dụng. Sự cố đầu tiên xảy ra vào tháng 8/2023 khi xe đang lưu thông trên cao tốc Hamirpur-Sujanpur. Theo chủ xe, gia đình ông đã phải chờ gần 6 giờ để được cứu hộ và chiếc xe nằm tại xưởng sửa chữa khoảng 15 ngày.

Đến tháng 3/2024, sự cố tương tự tiếp tục tái diễn khi xe mới vận hành được 26.711km. Chiếc SUV một lần nữa phải được kéo về đại lý để sửa chữa.

Mẫu xe Tata Harrier XZA+ Dark Edition.

Dây đai cam là bộ phận quan trọng trong động cơ, có nhiệm vụ đồng bộ hoạt động giữa trục khuỷu và trục cam. Nếu bộ phận này bị đứt khi xe đang vận hành, động cơ có thể dừng hoạt động đột ngột và gây hư hỏng nghiêm trọng cho nhiều chi tiết bên trong.

Trước những sự cố liên tiếp, chủ xe cho rằng chiếc Harrier tồn tại lỗi sản xuất và quyết định khởi kiện để yêu cầu bảo vệ quyền lợi.

Trong quá trình giải quyết vụ việc, Tata Motors và đại lý bán xe phủ nhận các cáo buộc. Hãng cho rằng mọi hư hỏng đều đã được khắc phục theo chế độ bảo hành, đồng thời nhận định nguyên nhân đứt dây đai cam có thể liên quan đến điều kiện vận hành hoặc cách sử dụng xe của khách hàng.

Tata Motors cũng lập luận rằng chiếc xe đã vận hành hơn 30.000km trong vòng hai năm, điều này cho thấy phương tiện vẫn hoạt động bình thường và không tồn tại lỗi sản xuất như cáo buộc.

Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ và ý kiến từ chuyên gia kỹ thuật độc lập, Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng kết luận việc các bộ phận quan trọng liên tiếp hư hỏng là dấu hiệu của một lỗi sản xuất cố hữu.

Cơ quan này nhấn mạnh người tiêu dùng không thể bị buộc tiếp tục sử dụng một phương tiện được đánh giá là có khiếm khuyết về kết cấu và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trên cơ sở đó, ủy ban đã ra phán quyết yêu cầu Tata Motors phải đổi xe mới hoặc hoàn tiền cho khách hàng.

Theo Cartoq

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