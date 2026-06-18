Theo thống kê do tờ The Sun phân tích từ dữ liệu của Cơ quan Quản lý tiêu chuẩn phương tiện và người lái của Anh. (DVSA), trong năm 2024 có khoảng 1,74 triệu xe không đạt kiểm định kỹ thuật vì các lỗi thường phát sinh do va đập với ổ gà trên đường.

Thống kê ghi nhận khoảng 2,5 triệu hạng mục hư hỏng liên quan đến hệ thống treo, giảm xóc và bánh xe, những bộ phận chịu tác động trực tiếp khi xe thường xuyên đi qua các đoạn đường xuống cấp.

Trong đó, hơn 1,1 triệu trường hợp hỏng càng treo và khớp cầu, 882.000 lò xo bị gãy cùng khoảng 450.000 bộ giảm xóc bị hư hỏng được phát hiện trong quá trình kiểm định. Đáng chú ý, gần hai phần ba số lỗi xảy ra ở bánh trước.

Các chuyên gia cho biết ổ gà không phải nguyên nhân duy nhất gây ra các hư hỏng kể trên, song đây là yếu tố góp phần đáng kể khi tình trạng mặt đường xuống cấp kéo dài trong nhiều năm.

Trong số các địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất, Birmingham đứng đầu với gần 35.000 xe trượt kiểm định do các lỗi liên quan đến hệ thống treo và bánh xe. Tiếp theo là Sheffield, Nottingham, Glasgow và Cardiff.

Ông Simon Williams, phụ trách chính sách của Hiệp hội Ô tô Hoàng gia Anh (RAC), nhận định việc hàng triệu xe không đạt kiểm định vì những hư hỏng liên quan đến ổ gà là điều không bất ngờ. Theo dữ liệu của RAC, số vụ hỏng xe do ổ gà trong năm qua đã tăng khoảng 15%.

Trước sức ép từ dư luận, Bộ trưởng Giao thông Anh Heidi Alexander thừa nhận người dân có lý do để bức xúc trước tình trạng đường sá xuống cấp.

Chính phủ nước này cho biết đã dành gói ngân sách 7,3 tỷ bảng Anh (khoảng 255 nghìn tỷ đồng) trong 5 năm để cải tạo và sửa chữa các tuyến đường, đồng thời yêu cầu chính quyền các địa phương chịu trách nhiệm về chất lượng khắc phục ổ gà thay vì chỉ vá víu tạm thời.

(Theo The Sun)

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