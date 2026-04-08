Sở Xây dựng TPHCM vừa có báo cáo trình UBND TP về tình hình thực hiện các dự án cảng biển trọng điểm, nhằm chuẩn bị cho lễ khởi công, động thổ dịp 30/4.

Trọng tâm là dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (siêu cảng Cần Giờ) với tổng mức đầu tư hơn 128.872 tỷ đồng (tương đương gần 5 tỷ USD).

Dự án này dự kiến rộng khoảng 571ha, công suất thiết kế lên đến 21 triệu TEU/năm. Hệ thống cầu cảng chính dài khoảng 7,5km, có khả năng tiếp nhận những siêu tàu container trọng tải trên 250.000 DWT, tương đương sức chở hơn 24.000 TEU. Đây là những thông số kỹ thuật ấn tượng, hứa hẹn đưa TPHCM trở thành trung tâm logistics biển hàng đầu Đông Nam Á.

Phối cảnh siêu cảng Cần Giờ có tổng mức đầu tư gần 5 tỷ USD. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Theo Sở Xây dựng, hiện nay, Liên danh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A đã chính thức nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án. Trong đó, Terminal Investment Limited Holding S.A là công ty thành viên của MSC - hãng tàu container lớn nhất thế giới có trụ sở tại Thụy Sĩ. Hãng tàu này có năng lực vận tải chiếm 18% thị phần toàn cầu và mạng lưới kết nối hơn 500 cảng biển.

Hiện tại, hồ sơ của liên danh nhà đầu tư đang được Sở Tài chính thẩm định sát sao. Để đảm bảo đúng kế hoạch đề ra, Sở Xây dựng đã kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài chính sớm hoàn tất công tác thẩm định và trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Nếu mọi thủ tục hoàn tất đúng hạn, lễ khởi động và công bố đối tác chiến lược cho siêu cảng Cần Giờ sẽ được tổ chức vào ngày 30/4 tại khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội.

Ngoài dự án trên, hai dự án lớn khác tại khu vực Cái Mép Hạ cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Theo đó, dự án Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link (giai đoạn 2) với vốn đầu tư hơn 8.300 tỷ đồng dự kiến sẽ động thổ vào ngày 17/4.

Riêng dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1) vốn gần 15.000 tỷ đồng đang được nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc về đất đai và môi trường để kịp khởi công phần mặt bằng vào dịp lễ cuối tháng 4.