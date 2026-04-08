Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Tài chính tham gia ý kiến về đề xuất dự án đầu tư xây dựng đường trên cao dọc Vành đai 2 phía Nam, đoạn qua đại lộ Nguyễn Văn Linh, theo phương thức đối tác công tư (PPP) - loại hợp đồng BT.

Dự án do Liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Trí Tín đề xuất, dự kiến xây dựng đường trên cao quy mô 6 làn xe chạy dọc theo dải phân cách giữa của đường Nguyễn Văn Linh hiện hữu, với tổng chiều dài gần 18km. Điểm đầu dự án kết nối tại khu vực cầu Thủ Thiêm 4 và điểm cuối tại khu vực Quốc lộ 1.

Trên tuyến sẽ xây dựng các nút giao khác mức tại các vị trí giao cắt chiến lược như Vành đai 2 nhánh phía Tây, vành đai trong, đường Phạm Hùng, đường Nguyễn Lương Bằng và các nút giao với đường Nguyễn Hữu Thọ, Quốc lộ 50, Quốc lộ 1. Dự án dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026-2029.

Đại lộ Nguyễn Văn Linh đoạn giao với Nguyễn Lương Bằng. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đường Nguyễn Văn Linh (thuộc vành đai 2) có lộ giới 120m, quy mô từ 6-14 làn xe. Đây là một trong 10 trục chính đô thị được định hướng ít gián đoạn, chủ yếu giao cắt khác mức để đảm bảo kết nối nhanh từ trung tâm ra vành đai, cao tốc liên vùng và ngược lại.

Theo Sở Xây dựng, việc nâng cấp này là cần thiết nhằm đáp ứng áp lực giao thông tăng đột biến khi hàng loạt hạ tầng trọng điểm như cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ và các tuyến quốc lộ mở rộng hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030. Bên cạnh đó, TPHCM cũng đang nghiên cứu đầu tư Trung tâm Chính trị - Hành chính tại Thủ Thiêm, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, Mũi Đèn Đỏ thành bến tàu khách quốc tế.

Tuy nhiên, Sở này lưu ý nhà đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với Công ty Phú Mỹ Hưng để xác định rõ phạm vi thực hiện, do doanh nghiệp này đang quản lý tuyến đường và sẽ bàn giao lại cho thành phố vào tháng 4/2028.